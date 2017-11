La Fiscalía belga excluye la prevaricación y pide entregar a España a los fugados por rebelión y sedición

La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España de ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand.

Tras una audiencia que el letrado ha calificado de “serena”, y en la que se han escuchado únicamente los argumentos del Ministerio Público belga, tanto Puigdemont como los cuatro ex consejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

Salvo para el caso de la prevaricación, delito por el que considera que Puigdemont y los ex consejeros no deben ser investigados por España, el fiscal ha señalado al juez que las conductas delictivas atribuidas a los ex mandatarios españoles se enmarcan en dos delitos que existen en código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación.