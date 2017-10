Independentistas marcan con pintadas la casa de un vecino que colgó la bandera de España

El ‘pacifismo’ del que hacen gala los independentistas se viene abajo cada día con casos como el de un vecino de Mollet del Vallès que ha amanecido este domingo con su telefonillo, su portal y hasta la puerta de su casa con pintadas y esteladas. Su delito: colgar una bandera de España.

Bartolomé se ha puesto en contacto con los redactores de OKDIARIO desplazados hasta Barcelona para denunciar el acoso de los separatistas y, además, la pasividad de los Mossos D’Esquadra, que han hecho caso omiso a las quejas del vecino.

“Los Mossos no tenían muchas ganas de tramitarme la denuncia”

“Cuando me dirijo a la comisaría de los Mossos para poner la denuncia correspondiente por actos vandálicos, no me quieren atender. He estado dos horas ahí sentado… Por lo que yo he visto, no tenían muchas ganas de tramitarme la denuncia, con lo cual me fui al cuartel de la Guardia Civil, y ellos me han dicho que me dirija al juzgado”, explica el vecino de Mollet del Vallès.

“Tenemos una policía que nos tiene dados de lado y no la queremos. Queremos que se aplique el 155 y se haga cargo de la seguridad ciudadana la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los únicos que nos representan en toda España, y los únicos que dan la cara para salvarnos en cualquier momento”, continúa Bartolomé, que culpa a los Mossos de estar “centrados con su independencia” y de no querer “saber nada del resto”.

Actos vandálicos a las tres de la mañana

Las pintadas se han producido en la madrugada del domingo, en torno a las tres de la mañana, cuando los vándalos independentistas pintaron el portal y el telefonillo con esteladas, para luego entrar hasta la puerta del domicilio de Bartolomé. “Lo que más me sorprende es que hayan venido exclusivamente a mi puerta, con una amenaza de que me vaya a mi tierra”, continúa.

“No tengo por qué irme a mi tierra porque ya estoy en mi tierra… Mi tierra es España”

“No tengo por qué irme a mi tierra porque ya estoy en mi tierra… Mi tierra es España”, insiste el vecino, que recuerda que “aquí hemos venido de todas partes de España a levantar Cataluña. Y ahora, por cuatro mentes desafortunadas, quieren destrozarlo. Y esto no es permisible, no es permisible. Van diciendo que son pacíficos, y yo esto no lo veo nada pacífico”.