El ataque de Alberto Garzón a la carne ha empezado a suscitar rebeliones en las filas del PSOE. Una de las más sonadas es la del Ayuntamiento socialista de Tarancón, sede de una de las mayores cárnicas españolas y que ha votado a favor de la destitución del ministro podemita.

La brecha abierta por la lucha de Garzón contra la carne no ha terminado. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Tarancón ha decidido abrir fuego con este asunto. Y se ha encontrado con que el alcalde socialista no ha tenido más remedio que cargar contra el ministro. Y ello, pese a que el PSOE ha decidido oficialmente frenar la polémica y cesar las críticas al ministro Garzón.

El PP decidió presentar al Pleno municipal una moción. La defensa del texto correspondió al portavoz del PP José Manuel Salas, quien exigió “al Presidente del Gobierno de España el cese inmediato del Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español”. El argumento era de peso. Y es que Tarancón cuenta con una de las cárnicas más importantes de España, Incarlopsa.

Por ello, el PP insistió en la importancia de la defensa de la carne debido a que la economía de este municipio de “una de las mejores empresas de España en ese sector como es Incarlopsa y dichas manifestaciones [las de Garzón] perjudican y penalizan la calidad del producto de cara al exterior” pese a que la producción cárnica está “manteniendo, de manera eficiente, los máximos estándares en ese sentido”.

La portavoz del equipo socialista de Gobierno, Lorena Cantarero, salió al paso de los argumentos con una disculpa, pero un voto a favor: «Nos parece innecesario [el texto propuesto por el PP]. No nos gusta debatir temas nacionales en nuestros plenos porque no generan ningún beneficio, sólo generan crispación. Nos hubiera gustado una declaración consensuada de todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento, dando protagonismo a la industria cárnica y no al ministro. No obstante estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. No obstante votaremos a favor de la misma como muestra de nuestro apoyo a la industria cárnica y lo que supone para Tarancón y la Comarca”.

Y, efectivamente, la moción fue aprobada con los votos favorables de PP y PSOE.

La moción de los populares se ha lanzado en toda España, con lo que no sería de extrañar que provocase más rebeliones en las filas socialistas. Y es que el número de municipios con intereses ganaderos o cárnicos es elevado. Y, por mucho que diga el Gobierno, evidentemente, el ataque a la carne ha generado un daño a las granjas e industria.

El texto de la moción de los populares exige “al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal”. Igualmente reclama “al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, que, con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de su compañero de Gabinete y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad”.

Y, por último pide “reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de calidad en dichas materias”.