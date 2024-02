Así desmonta un diputado de Vox a Carmen Calvo como jurista de reconocido prestigio

El diputado de Vox Carlos Flores desmontó la candidatura de Carmen Calvo para ser presidenta del Consejo de Estado tras ser propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. Flores, catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, negó que la ex ministra socialista fuese jurista de reconocido prestigio, uno de los requisitos que estipula el Tribunal Supremo para acceder a su nuevo cargo.

«Yo he sido alumno de juristas de reconocida competencia. Yo he conocido a juristas de reconocida competencia. Hay juristas de reconocida competencia que son amigos míos. Señora Calvo, usted no es una jurista de reconocida competencia», defendió el diputado de la formación de Santiago Abascal. Fue una intervención realizada este jueves en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Su discurso duró cerca de 15 minutos y fue una exposición con la que dejó en evidencia a la ex ministra socialista.

Para valorar la idoneidad de Carmen Calvo para el puesto, Flores hizo referencia al trabajo docente y universitario de la ex ministra socialista. «¿Qué piensa de usted sus maestros? Su tesis doctoral se leyó en la Universidad de Córdoba en 1987 ante un tribunal de cinco miembros, dos de los cuales no eran expertos en Derecho Constitucional. No tuvo usted la condición de sobresaliente cum laude, por lo que a mí se me alcanza su tesis no fue objeto de publicación. De hecho, no está disponible en ninguna base de datos de uso científico», recalcó.

El diputado de Vox apunto también a que la tesis doctoral contó con «al menos 179 erratas y 30 faltas ortográficas en sus 434 páginas». «¿Qué piensan de usted sus discípulos? No lo sé, porque no los tiene. En todos sus años como docente universitaria, usted ha dirigido media tesis, ha sido codirectora de una única tesis doctoral que por lo que se me alcanza, tampoco fue publicada», apostilló.

«¿Qué opinan el resto de los colegas de la profesión del derecho constitucional? Pues de momento no le han hecho a usted catedrática. Usted me supera en edad y, sin embargo, sigue siendo profesora titular de universidad. Accedió a esa condición en 1990, tres años después de la lectura de su tesis doctoral. En lo que es, lo admito, una traslación meteórica de la tesis a la titularidad tan meteórica que no le dio a usted tiempo de publicar nada entre 1980 y 1990. Tampoco ha publicado usted nada. Después, su trabajo de oposición sigue inédito», enfatizó.

«Premio Nobel de Literatura»

Carlos Flores repasó también las publicaciones académicas de Carmen Calvo, haciendo alusión a Dialnet para apuntar a que ha publicado un total de 30 artículos en revistas, nueve capítulos de libros y un libro. «Ha publicado usted en otros sitios. Tiene un artículo publicado en Quevedos revista de información de humor gráfico, otro en Peregrino, revista del Camino de Santiago y siete en Ánfora Nueva, revista literaria. Lo cual la califica usted especialmente para ser Premio Nobel de Literatura, pero no necesariamente para ser presidenta del Consejo de Estado», añadió con ironía.

«Usted no ha publicado en ninguna de las revistas científicas relevantes en este país, en la Revista de Derecho Político, ni en Teoría y Realidad Constitucional, ni en la Revista de Derecho Constitucional y en la Revista de Estudios Políticos, ni en la Revista de Derecho Europeo, ni en la Revista General de Derecho Constitucional. Usted no aparece citada en la Web of Science, ni en Scopus ni en el SJR, ni el JCR. Su publicaciones, su trayectoria como investigadora es virtualmente inédita», afirmó.

Por último, el diputado de Vox realizó un repaso de los cargos que ha ocupado Carmen Calvo en los últimos años, como el de vicepresidenta primera con Pedro Sánchez o el de ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. «Yo no tengo ninguna duda de que usted presenta una carrera funcionarial meritoria, muy meritoria, mucho más meritoria que la de cualquier otro diputado que está aquí en esta, que esté aquí en esta comisión y hasta diría que más meritoria que la de todos nosotros juntos», aseguró.

Sin embargo, Carlos Flores sentenció que la ex dirigente socialista «no es una jurista de reconocida competencia». «Señora Calvo, yo he sido alumno de juristas de reconocida competencia. Yo he conocido a juristas de reconocida competencia. Hay juristas de reconocida competencia que son amigos míos. Señora Calvo, usted no es una jurista de reconocida competencia», sentenció el diputado de Vox en su intervención.

Además, Carlos Flores hizo alusión a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de noviembre, que anuló el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo del Estado por «no reunir el requiso legal de jurista de reconocido prestigio». Se trata del mismo argumento utilizado por el diputado de Vox para desmontar la candidatura de Carmen Calvo para presidir el supremo órgano consultivo del Ejecutivo.

«La ley establece dos condiciones, no una y otra, sin que haya excepción ni matización, ni preferencia de la una con la otra. Ambos son requisitos diferentes e imprescindibles. No es un requisito, son dos y no hay capacidad de intercambio o de compensación entre los dos. Hace falta reconocido prestigio y hace falta experiencia en los asuntos de Estado», recordó el parlamentario de Vox.

El Congreso avaló a Calvo

Ante esto, Carmen Calvo se defendió señalando que tiene un currículum «en el feminismo jurídico» y acusó al parlamentario de la formación de Santiago Abascal de «pertenecer a una larga lista de juristas varones» que han hecho imposible que ella haya podido hacer carrera académica.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados dio el visto bueno a Carmen Calvo para que sea nombrada presidenta del Consejo de Estado. La votación final fue de 19 apoyos (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV) y 18 votos en contra (PP, Vox y UPN).