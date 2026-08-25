Asarta (Vox): «Ni Robles se cree que el Gobierno no tuviera conocimiento de la invasión de Ceuta»

El diputado de Vox Alberto Asarta ha sido el encargado de replicar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la sesión extraordinaria sobre la crisis de Ceuta celebrada este martes en el Congreso. Asarta ha cuestionado frontalmente la versión oficial del Gobierno, que sostiene que no existieron informes de inteligencia que anticiparan la invasión masiva de inmigrantes junto a la frontera. «No diga que fue una sorpresa, eso no se lo cree nadie. «80.000 personas no se concentran próximas a la frontera sin que los servicios de inteligencia de España y Marruecos tengan conocimiento de ello», ha espetado el diputado de Vox.

El portavoz de Defensa de Vox ha ido más allá al afirmar que su partido tiene constancia de que los servicios de inteligencia sí avisaron al Ejecutivo antes de que se produjera la entrada masiva.

«Los actos u omisiones que ustedes han realizado, realizan y van a realizar encajan dentro del delito de traición a la seguridad de España», ha denunciado Asarta, quien ha confirmado que su formación ha llevado al Congreso la activación del artículo 102 de la Constitución, poniendo a disposición de esta iniciativa los votos de sus diputados.

El diputado ha rematado su intervención con una reflexión sobre la gestión fronteriza: «Una frontera no empieza a perderse cuando miles de personas consiguen asaltarla y cruzarla, empieza a perderse cuando un Estado deja de demostrar que está dispuesto a defenderla».

Frente a estas acusaciones, la ministra Margarita Robles ha optado por un tono de reconocimiento parcial de los errores cometidos durante la gestión de la crisis. «Se ha llegado tarde en Ceuta, porque la gente está sufriendo», ha admitido la titular de Defensa, quien también ha reconocido que «algo se habrá hecho mal» en la respuesta del Gobierno ante la avalancha migratoria, pidiendo disculpas a los ciudadanos ceutíes por lo ocurrido.