El ala afín al PSOE del Constitucional sopesa rechazar el recuento: desgasta su imagen y no cambiará nada

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse la próxima semana sobre si acepta el recurso interpuesto por el PSOE de Pedro Sánchez, en el que solicita el recuento electoral de los 30.302 votos nulos de Madrid de las elecciones generales del pasado 23J. Para Pedro Sánchez es fundamental que la Corte de Garantías falle a su favor porque cree que podría recuperar el escaño que perdió en favor del PP una vez escrutado el voto CERA -el extranjero- y así necesitar sólo la abstención de Junts -y no su voto afirmativo- para continuar su mandato en La Moncloa.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que «quizás un recuento de voto no beneficie, precisamente, a los socialistas». Y esto es lo que ahora está analizando el bloque de izquierdas del Constitucional. Si es así, explican, «se va a decidir la no estimación del recurso». De esta manera, el Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido con una mayoría de izquierdas conseguiría dar una «falsa imagen de imparcialidad» en un momento crítico para el órgano.

La Sala Segunda, que está compuesta por cuatro magistrados de izquierdas -Inmaculada Montalbán, Laura Díez, Ramón Sáez y María Luisa Balaguer- y dos propuestos por el PP -César Tolosa y Enrique Arnaldo- ha admitido este martes el recurso interpuesto por los socialistas alegando que «tiene especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica».

El Constitucional, con una mayoría de izquierdas, ha maniobrado sopesando que así podrían beneficiar a Sánchez y han llevado la contraria a los tres organismos que han rechazado las pretensiones trumpistas de los socialistas al solicitar el recuento de los votos nulos. Esto fueron: primero, la Junta Provincial de Madrid, después la Junta Electoral Central y, por último, el Tribunal Supremo. Una vez admitido el recurso, la Corte de Garantías ha dado traslado a las partes personadas –el PP, el PSOE y el Ministerio Público–. Estos deberán emitir sus respectivos escritos y unos días después los magistrados comenzarán la deliberación.

Recusación de Díez

El partido de Feijóo ha solicitado, en un escrito, que la magistrada Laura Díez se aparte de la deliberación. Y es que la Catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona ejerció en el Gobierno de Sánchez como directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, primero, y después como directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa.

Un cargo que ocupó hasta abril de este mismo año. Pero, además, la magistrada fue asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut, varios de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales. El recurso debe resolverlo la Sala Segunda que, aunque Díez no puede participar en la votación, tiene una mayoría de izquierdas. Según las fuentes consultadas, no prosperará porque, explican, «si se admite conllevará un retraso en los plazos estipulados para resolver el recurso sobre el recuento de votos en Madrid» que deberá ser antes del miércoles.

El bloque de izquierdas defenderán que Díez no puede ser apartada la causa argumentando que «no es motivo suficiente de recusación» porque los miembros del órgano «adoptaron una decisión, para blindar la competencia del Constitucional, en la que acordaron no apartarse si no ha tenido relación directa» con el asunto del que deben pronunciarse. «Haber ostentado funciones en el Poder Ejecutivo durante un tiempo concreto no es razón suficiente. Además, hay que recordar que ella se abstuvo en aquellos temas en los que había intervenido de manera directa o indirecta» antes de su desembarco en Domenico Scarlatti, recuerdan.

Fiscalía y recurso del PSOE

Del mismo modo, aseguran que la Fiscalía dará traslado el lunes de su escrito sobre la petición de estimación o el rechazo del recurso del PSOE. Este periódico ha podido saber que, aunque se mostrarán de acuerdo a la admisión trámite porque entienden que es una cuestión que «ha de aclararse», tienen ciertas dudas sobre aceptar la petición de los socialistas para recontar más de 30.000 votos nulos sin alegar una causa concreta. Así, explican, los fiscales consideran que el fallo del Tribunal Supremo está «muy bien argumentado».

Y es que el Alto Tribunal explicó que no se habían aportado «elementos lógicos, datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes que permitan verificar, tan siquiera hipotéticamente, la relevancia de la revisión del voto en el resultado final y en la atribución del escaño controvertido». Tras estudiar la jurisprudencia del Constitucional, los magistrados concluyeron que «la mera diferencia numérica en los resultados que se aducen en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión». Los magistrados también explicaron que los representantes y apoderados de los partidos «garantizan un correcto examen del voto».

Pero, la última palabra la tendrá los magistrados de la Sala Segunda del Constitucional que, por el momento, estudian si la estimación del recurso realmente beneficia a los socialistas. «El PSOE ha solicitado que se recuenten todos los votos nulos de Madrid, pero él desconoce cuántos son de su partido y cuántos corresponden a los populares. Se da la circunstancia de que el PP ha obtenido mayoría absoluta tanto en el Consistorio como en la presidencia a Comunidad de Madrid por lo que lo probable es que haya un mayor número de votos nulos de este partido», explican. «Si se recuentan, igual beneficia a su contrincante», concluyen. En esa tesitura se encuentran los magistrados. Además, sopesan que si dicta una resolución contraria al Gobierno pueden recuperar «la imagen de imparcialidad» que tantas dudas genera.