Las 42 chabolas de El Tarajal ardieron al caerse una vela durante una pelea entre invasores borrachos

Este jueves han ardido en El Tarajal 42 chabolas al precipitarse una vela que se encontraba en el interior de la cabaña tras una pelea entre dos invasores marroquíes que estaban borrachos, tal y como ha confirmado un testigo a OKDIARIO: «Se pusieron a discutir dentro de la chabola porque iban borrachos y ahí fue cuando una de las velas se cayó e incendió todo», cuenta este testigo a OKDIARIO, que vive en una cabaña próxima.

Este testigo ha confirmado que las velas las robaron los invasores de la iglesia que se sitúa en el centro de Ceuta y que lo hacen de manera recurrente: «Se llevan las velas que hay encendidas en la iglesia para alumbrarse dentro de las chabolas. Yo me enteré porque duermo en una de las chabolas cercanas y la Policía nos despertó para sacarnos de ahí y controlar el fuego».

Como resultado de esta reyerta entre invasores marroquíes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que desalojar a cientos de inmigrantes y varios vehículos que se encontraban en la parte delantera del polígono industrial resultaron calcinados.

Según el parte facilitado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), el fuego en las naves del Tarajal afectó a 42 de las chabolas instaladas en este asentamiento de migrantes.

Los efectivos de bomberos y emergencias desplazados hasta la zona pasadas las 23.00 horas tardaron casi dos horas en controlar las llamas. No se registraron heridos, aunque las familias que se encontraban durmiendo en el asentamiento tuvieron que ser desalojadas.

Oleada de incendios en Ceuta

El incendio tampoco ha afectado a las viviendas de los vecinos de la zona ni a edificios públicos como los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía.

A lo largo de la madrugada se produjeron además incendios en ocho vehículos, localizados en la calle Francisco Javier Sauquillo, la Fase 2 del Polígono, junto a la guardería El Conertín, el aparcamiento del IES Abyla y la zona centro de la ciudad. Los bomberos también intervinieron por el incendio de cuatro contenedores, dos de ellos en Los Rosales y otros dos en la barriada Juan Carlos I.

A estos sucesos se suma otro incendio declarado durante la tarde del jueves, en torno a las 18.00 horas, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, cerca del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en una zona de monte.