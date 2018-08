Enrique Calvet: “El PDeCAT tiene que salir de ALDE por racismo, por supremacismo y por totalitarios”

El eurodiputado Enrique Calvet, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), se ha referido, en declaraciones a OKDIARIO, a la inminente salida del PDeCAT del partido que comparten en el Parlamento Europeo (PE).

Calvet ha explicado que la salida del PDeCAT de ALDE es una “noticia relevante”, sobre todo para “quienes están preocupados por el sideral engaño que es el relato del secesionismo hispano-catalán en Europa”.

En primer lugar, Calvet insiste en recordar que existen dos colectivos llamados ALDE. Uno es el Partido político europeo, al que nunca ha pertenecido -y no lo hará mientras acoja al PdeCAT-, y el otro colectivo es el grupo político de los demócratas y liberales del Parlamento Europeo, compuesto por delegaciones de varios Partidos que son adherentes al Europartido ALDE o al europartido PDE (Partido de los demócratas europeos), y de eurodiputados independientes de todo Partido, entre los que se encuentra el propio Calvet.

“Esto tiene mucha importancia, porque cuando empecé, hace cuatro años, a montar campañas y dossiers para que el PDeCAT, que entonces era Convergencia, fuera largado del grupo ALDE, que es donde ha hecho todo el daño infame, el primer obstáculo que se me puso es que, por reglamento, todo miembro del Partido ALDE tenía derecho automático y obligación de estar en el grupo parlamentario ALDE”, afirma Calvet, que recuerda que sus esfuerzos se concentraron “en intentar que los expulsaran, por tanto, del Partido”.

“No siendo miembro preparé dossiers documentados, escribí varias veces al presidente del Partido, Hans Van Balen, que empezó muy bien, pero resultó de comportamiento infame, hice todo el lobby posible frente al ilustre presidente del grupo Guy Vershofstadt, vicepresidentes y otros miembros a quienes debería preocupar la imagen del liberalismo y su reputación. Pero yo sólo no podía hacer nada y la clave estaba, y ha estado todo el tiempo, en que se aliara en ese empeño, fundamental para España, Ciudadanos, que es actualmente el Partido de mayor peso en el Europartido ALDE”, subraya el eurodiputado independiente español.

Sin embargo, Enrique Calvet recuerda cómo se sintió “sólo” en esa lucha: “No sólo no recibí ninguna ayuda, sino que lo obstaculizaron y se atuvieron a un acuerdo con las personas citadas de no exigir la expulsión de ALDE de los secesionistas catalanes hasta que acabando la legislatura se fueran de manera desapercibida. Todo el mundo sabe que, muy probablemente , en noviembre, el PDeCAT ni se planteará renovar”.

“Es la historia de un fracaso, el mío y el de los liberales europeos, por haberlos mantenido dañinamente todo el mandato en el Grupo ALDE. Desplantes de Ramón Tremosa, cambios de nombre, organización de eventos con delincuentes con el logo de ALDE, alianzas con los totalitarios… Todas las veces lo intenté, nunca Ciudadanos me ayudó. Incluso permitió que el eurodiputado Tremosa fuera el coordinador de ALDE en Economía, a los dos años y medio, con la gigantesca plataforma de activismo que eso le proporcionaba”, continúa Calvet.

Para el eurodiputado, el PDeCAT tenía que haber sido expulsados “por ir contra los principios de la democracia liberal, por racismo, por supremacismo y por totalitarios, y no por la tontería de aliarse con los separatistas flamencos”.

“La noticia es que durante cinco años, con el paraguas y la supuesta legitimidad de un grupo europeo prestigioso, los separatistas de la Cataluña hispana han tenido los mejores altavoces y las mejores plataformas para mentir, manipular, inocular odio y desprecio a España, colaborar en un golpe palaciego, arropar delincuentes supuestos, disimular su supremacismo y multiplicar el engañoso relato secesionista en Europa”, concluye Calvet