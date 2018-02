Irene Montero destroza el español y anuncia un acto con “portavozas”

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dado un paso más en la perversión del idioma en la lucha por la igualdad en España al acuñar un nuevo término gramaticalmente incorrecto: “portavozas”.

Montero utilizó esta palabra durante una rueda de prensa en el Congreso tras el pleno en el hemiciclo celebrado este martes: “Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes en la sala María Zambrano a las 19:00 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal“. La dirigente podemita mostraba una sonrisa nada más emplear un término que no existe en nuestro diccionario.

La “portavoza” del partido morado se refería de esta forma a un acto de su partido programada para este miércoles. En este evento estarán presentes el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el secretario de Organización, Pablo Echenique, y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón. ‘Por una ley electoral más justa’, es el nombre de este acto de Podemos.

Irene Montero es una de las caras visibles del movimiento feminista que abandera su partido para luchar contra la desigualdad de género. Por este motivo, no ha tenido reparos en utilizar el término “portavozas”, a pesar de ser incorrecto y que nuestro idioma no lo admite al ser “portavoces” el sustantivo que designa ambos géneros.

Esto no ha pasado desapercibido en las redes sociales, provocando un aluvión de zascas por parte de muchos usuarios de Twitter a la hora de referirse a las “portavozas” de Irene Montero.

