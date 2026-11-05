La ‘Champions League’ de las becas llega a Madrid: tres millones de euros y 30 cazatalentos internacionales

Madrid se convertirá los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre en la capital de los sueños de entre 100 y 150 estudiantes. Llega ‘Go International’, la Champions League de las becas internacionales. Hasta tres millones de euros en ayudas está previsto que reparta este evento, una de las mayores citas para captar talento que jamás se haya celebrado en España y también referente en Europa. De la mano de Awex Education, agencia líder en la mediación entre estudiantes y centros educativos internacionales, 30 cazatalentos de 15 institutos y universidades de cuatro países diferentes buscarán chicos y chicas de entre 12 y 20 años para ayudarles a lograr sus objetivos.

A través del fútbol, el baloncesto y el voleibol —además de otras habilidades—, los chavales podrán ganarse el sueño de estudiar en el extranjero a bajo coste y usando su deporte favorito como puerta de entrada. Las pruebas reunirán a centros formativos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda y se celebrarán en el Colegio Casvi, de Tres Cantos. También existe la opción de acudir a estas jornadas solo para conocer de primera mano los programas de estas academias, sin realizar prueba deportiva alguna. El objetivo es abrir el mayor abanico de posibilidades. Todos los asistentes al evento saldrán con una propuesta garantizada de beca. Los interesados pueden apuntarse en este enlace.

Cazatalentos de la Premier League y la NBA buscan jóvenes promesas en Madrid

Esta cita se distribuirá en tres jornadas diferentes. La del viernes 13 se dedicará al casting de fútbol, con la presencia destacada del Bournemouth de la Premier League como una de las instituciones que tratará de echar sus redes en la capital. El día 14 será la prueba de baloncesto. Ahí tratarán de pescar talento, entre otros, la ‘Spire Academy’, donde se formó la estrella de la NBA LaMelo Ball, o ‘The Academy of Central Florida’, implicada en la formación de más de 30 jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Por esta última acudirá a Madrid como ‘scouter’ Carlos Morales Jr., hijo del exseleccionador de Puerto Rico. El domingo 15 se dedicará al voleibol. Y en todas estas jornadas, un denominador común: los participantes podrán conocer en persona a los protagonistas. Cuatro países y decenas de reclutadores de talento en un único espacio en Madrid.

Marcos Senna, protagonista de Go International 2026 en Madrid

La dimensión de ‘Go International’ es inédita en nuestro país. Lo demuestra esta nómina de participantes, con Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008, como máximo foco de atención. El que fuera mediocentro del Villarreal, ahora embajador de AwexEducation, participará en la jornada del viernes 13, el día en el que se harán las pruebas para el fútbol. «Yo tuve la oportunidad de jugar en EEUU. Pero no de estudiar allí», recuerda Senna, compañero con Raúl González -ex del Real Madrid- en el Cosmos de Nueva York.

«No he tenido la fortuna que van a tener estos chicos con las oportunidades que ahora se les ofrece de acceder a la educación del modelo norteamericano y de otros países como Reino Unido, Irlanda o Canadá. Jugando al fútbol o a otros deportes, además, y conociendo la cultura… es una experiencia fantástica. Los que acudan a ‘Go International’ se lo van a pasar genial», recuerda Senna.

La MLS, NCAA o la NBA ‘llegan’ a Madrid

Senna es uno de los participantes de élite que tendrá este evento, que también pondrá a disposición de los estudiantes y sus familias a Alejandro González, canterano del Real Madrid con experiencia en la Western New Mexico University, y a Jimena Gayoso, jugadora internacional de voleibol actualmente en las filas del Avarca de Menorca de Superliga 1. Los tres ejercerán de maestros de ceremonias para los asistentes y también para los cazatalentos. Además de los ya citados Bournemouth (fútbol) o ‘Spire Academy’ y ‘The Academy of Central Florida’ (baloncesto), habrá muchos más referentes del deporte formativo mundial presentes en este ‘Go International’ de Awex Education.

Acudirán representantes de la CATS Academy de Boston. Su director, Michael Lehan, jugó seis temporadas en la NFL y es uno de los mayores formadores de talento de EE. UU. En el lado polideportivo, llama la atención la presencia de ‘The Bolles School’. Situada en Jacksonville, en Florida, es un centro en el que se han formado campeones olímpicos de natación como Ryan Murphy o Joseph Schooling. Cuenta con una amplia tradición formativa desde su fundación, en 1933. También acudirán integrantes de ‘Fort Erie International Academy’, el lugar en el que estudió la estrella de la NBA Leonard Miller.

Más de 100 millones de euros en becas deportivas internacionales

Hasta cinco competiciones de élite (Premier League, MLS, NCAA, ACB y NBA) estarán representadas en este evento en el que también tendrán cabida becas artísticas y educativas. «Es importante poner en valor que el deporte es una de las mejores puertas de entrada para acceder a una beca internacional, pero desde Awex Education también facilitamos otras vías. Nuestro objetivo es que los chicos y chicas que quieran estudiar en el extranjero cuenten con el mayor número de herramientas posibles para lograrlo», recuerda William Touchard, fundador de Awex Education.

En su larga trayectoria en el sector, con más de una década en tareas de intermediación, Touchard ha participado en el reparto de más de 100 millones de euros de ayudas, la mayoría gestionadas a través de pruebas realizadas en Madrid. «Los datos demuestran que los estudiantes que desarrollan su carrera en el extranjero tienen un 23% menos de tasa de desempleo. Según datos de la Comisión Europea, los empleadores dan más posibilidades de trabajo a los estudiantes formados con experiencia internacional, capacidad de idioma y adaptabilidad a entornos complejos», añade Touchard.