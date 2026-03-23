Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha vuelto a congelar este año las ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de autónomos. Para este año, Yolanda Díaz ha aprobado una subvención para gastos de funcionamiento de 605.450 euros, cifra similar a la de 2025 y 2024. El dato contrasta con los continuos incrementos de las subvenciones para los sindicatos.

Se da la circunstancia de que la congelación por parte de Yolanda Díaz de las subvenciones a las asociaciones de un colectivo que representa a más de tres millones de personas se produce en medio de una investigación en los juzgados de un fraude en las subvenciones que concede el Ministerio de Trabajo.

Los acusados son, entre otros, Uatae, la organización de autónomos cercana a Podemos, Sumar y a la propia Yolanda Díaz. La ministra presentó el libro que publicó la secretaria general de Uatae, María José Landaburu. Uatae fue denunciada en 2024 por otra asociación, ATA, presidida por Lorenzo Amor y la mayoritaria en el colectivo.

Según la acusación, Uatae infló ficticiamente el número de trabajadores y la presencia territorial de su asociación para recibir más subvenciones de Trabajo. Landaburu, que es tertuliana de TVE desde donde defiende al Gobierno y ataca al PP, está procesada en este caso por ser la responsable de inflar el tamaño de Uatae con trabajadores de Pimec, una organización de Pymes catalana.

Tras esta denuncia y la investigación judicial actual, el Ministerio de Yolanda Díaz ha congelado las ayudas para las asociaciones. Trabajo ha lanzado hace unos días la convocatoria de las subvenciones para 2026 y se repiten los 605.000 euros para gastos de funcionamiento y los tres millones de euros para «actividades de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo».

Estas subvenciones se reparten en función de unos parámetros, como es el número de empleados o la presencia territorial en el país. A más empleados y más sedes, más subvenciones. Por eso, Uatae infló su tamaño para recibir más fondos.

En cuanto los fondos para formación se suelen repartir entre ATA y Uatae, ya que la otra gran asociación, UPTA, adscrita a UGT, no realiza esa tarea voluntariamente.

El reparto ha sido polémico en los últimos años por el rápido crecimiento de Uatae, que ha pasado en poco tiempo a ser la segunda asociación -con las dudas de todo el sector agravadas por la denuncia que se investiga en el juzgado-.

Porque, además, no es la primera vez que la asociación de Landaburu se ve envuelta en polémicas similares. Ya ocurrió en Andalucía, donde ha sido acusada de inflar su presencia en esta comunidad autónoma con trabajadores de Coag, como publicó este diario.