La Plataforma de Afectados por la Okupación ha denunciado el «uso desproporcionado y sistemático» de las prórrogas semanales de enmiendas de leyes antiokupas en la Mesa del Congreso de los Diputados. Concretamente, la asociación ha criticado la parálisis deliberada de dos iniciativas que acumulan de manera conjunta un total de 139 prórrogas en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Las normas, explican, responderían a la urgente necesidad de los legítimos propietarios y vecinos convivientes con mafias okupas: «Este bloqueo continuado constituye una vulneración del derecho a la representación política efectiva consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española», señala Ricardo Bravo, portavoz de dicha Plataforma.

Para alzar la voz contra estas prácticas del Ejecutivo, la agrupación ha formalizado su incorporación oficial al Frente Cívico por la Calidad Democrática, donde unirá su voz a la de las entidades civiles fundadoras de la coalición nacional.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza por la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal y la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia.

Para todas estas entidades, la estrategia procedimental del Ejecutivo mantiene congelado el debate de asuntos críticos que afectan a los derechos más fundamentales de la ciudadanía y a la supervivencia de múltiples sectores vulnerables.

«Mientras las herramientas de la Mesa del Congreso se instrumentalizan de forma partidista como un veto político, cientos de familias, indefensos propietarios, vecinos convivientes con mafias okupas, autónomos y trabajadores sufren una total desprotección y una intolerable inseguridad jurídica frente a la okupación e inquiokupación», añade Bravo.

Leyes ‘anti okupas’ secuestradas

Las normas secuestradas por el Gobierno son dos. Por un lado, se encuentra la ley procedente del Senado contra la okupación ilegal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

El escrito fue impulsado por el PP y aprobado por la Cámara Alta. Sin embargo, lleva 2 años y 6 meses (30 meses) atrapada en una renovación continua desde el 12 de marzo de 2024. Acumula ya 91 prórrogas consecutivas.

Por otra parte, los de Sánchez también mantienen en el limbo la Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la okupación ilegal de inmuebles. Esta norma, registrada en enero de 2025 por Junts, busca dar una respuesta real a los propietarios frente a los desahucios dilatados y los problemas de comunidades.

En su caso, suma ya 1 año y 4 meses (16 meses) congelada en la Mesa desde el 22 de abril de 2025, acumulando 48 prórrogas programadas en todo este tiempo.

Otras normas paralizadas por Sánchez

La incorporación de la Plataforma amplía el mapa de la parálisis legislativa dentro del Frente Cívico, que ya unifica la exigencia de desbloqueo de otras cuatro proposiciones de ley que sufren exactamente el mismo patrón de aplazamiento sistemático programado.

Es el caso, por ejemplo, de las ayudas a las Víctimas de la Talidomida (AVITE). Esta proposición de ley, vital para la exención fiscal de las ayudas percibidas por los afectados directos, sufre un bloqueo histórico en la Mesa desde hace 2 años y 2 meses, traduciéndose en 79 prórrogas sucesivas de carácter inmotivado.

En lo que se refiere a la bajada del IVA al 10% a la imagen personal, ya acumula un parón ininterrumpido de 2 años y 9 meses (desde diciembre de 2023) y arrastra 97 prórrogas semanales sucesivas.

En cuanto a la Ley de Costas, suma 2 años y 5 meses de parálisis y 86 prórrogas en su expediente; la norma sobre Protección de Núcleos Urbanos lleva paralizada de forma indefinida desde hace 1 año y 2 meses, acumulando 37 prórrogas.