El viajero sénior gana peso en el sector turístico

Viaja mayoritariamente dentro de España, muestra un interés creciente por los destinos internacionales, utiliza cada vez más los canales digitales para organizar sus desplazamientos y mantiene una participación relevante en actividades culturales. Así es el perfil de viajero español mayor de 55 años que dibuja el ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que muestra que el 79% de este colectivo tiene previsto realizar algún viaje por ocio o turismo durante 2026. En términos absolutos, esto supone más de 13,3 millones de personas.

El interés por viajar se mantiene elevado con independencia de la edad, aunque alcanza sus mayores niveles entre los sénior de 65 a 69 años, donde llega al 88%. También se sitúa por encima de la media entre quienes tienen entre 55 y 59 años, con un 84%, y entre los de 60 a 64 años, con un 83%. Incluso entre los mayores de 70 años, el 72% afirma que planea desplazarse por ocio o turismo durante el próximo año.

Priorizan los viajes dentro de España

Los planes de viaje de los sénior españoles para estos meses muestran una clara preferencia por el turismo nacional: el 71% tiene previsto desplazarse por España durante 2026, frente al 68% del año anterior. Esto supone alrededor de 500.000 sénior más con intención de viajar por España, lo que refleja una tendencia hacia opciones más cercanas, accesibles y previsibles en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. En concreto, el 63% de los mayores de 55 años está interesado en viajar a otras comunidades autónomas y un 32% optará por viajar dentro de su propia comunidad autónoma.

Por su parte, el turismo internacional también gana peso. El 37% planea viajar al extranjero, cinco puntos más que hace un año (32%). En concreto, el 33% tiene previsto visitar algún país del continente europeo y el 11% contempla desplazamientos a otros puntos internacionales. En términos absolutos, esto supone 840.000 sénior más con intención de viajar fuera de España.

Cada vez más tecnológicos a la hora de reservar un viaje

Según el ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’, el 80% de los mayores de 55 años es activo digitalmente y, entre estas personas, se observa un marcado interés por contenidos relacionados con los viajes en su actividad online. De hecho, casi 4 de cada 10 (38%) de los sénior digitales se interesa por el turismo de playa, mientras que el 32% muestra interés por el turismo familiar. Es más, en comparación con otras franjas de edad, es un 64% más probable encontrar a una persona de 55 años o más interesada por turismo familiar en internet, y un 38% más probable que se interese por destinos de playa.

Amantes del ocio y la cultura

Además de viajar, los sénior mantienen una participación relevante en actividades de ocio cultural. El 72% piensa realizar visitas a museos, exposiciones, conferencias o eventos culturales al menos una vez al año, al margen de las actividades que desarrolla durante sus viajes turísticos. En total, más de 12,1 millones de mayores de 55 años participan en este tipo de ocio. El nivel educativo influye de forma significativa en este punto: el ocio cultural alcanza al 82% de los sénior con estudios superiores, frente al 57% entre quienes tienen estudios hasta primer grado o primer ciclo de segundo grado.

“Los sénior se han consolidado como un colectivo clave para el turismo y el ocio en España. De hecho, el colectivo de personas de más de 55 años acapara el 33,7% del total en ese capítulo del consumo, según el estudio ‘La economía sénior en las cuentas de los hogares españoles’ que elaboramos desde el Centro de Investigación Ageingnomics junto a FEDEA. No solo viajan de forma mayoritaria, sino que cada vez muestran una mayor predisposición a combinar destinos nacionales, viajes internacionales y actividades culturales. Su peso demográfico, su capacidad de consumo y su creciente actividad digital hacen que sean un público estratégico para dos sectores esenciales de nuestra economía”, concluye Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.