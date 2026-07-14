A la venta bajos con terraza o jardín listos para entrar a vivir desde 65.000 euros

¿Sabías que disponer de terraza o jardín puede incrementar hasta un 25% el valor de la vivienda? En este sentido, estos bajos con terraza o jardín en venta desde 65.000 euros se consolidan como una de las opciones más interesantes para quienes buscan calidad de vida y entrar a vivir en un inmueble sin necesidad de reforma.

Los bajos con terraza ganan protagonismo

Las plantas bajas son una de las tipologías de vivienda más demandadas por los siguientes motivos:

Espacio exterior privado sin salir de casa: La mayoría de los bajos cuentan con terraza o jardín propio. Este espacio marca la diferencia frente al piso convencional y permite disfrutar del aire libre, organizar reuniones, relajarse o crear una zona verde personalizada.

La mayoría de los bajos cuentan con terraza o jardín propio. Este espacio marca la diferencia frente al piso convencional y permite disfrutar del aire libre, organizar reuniones, relajarse o crear una zona verde personalizada. Más accesibles y cómodos: Al situarse en planta baja, eliminan barreras arquitectónicas. Son una opción especialmente interesante para personas mayores o con movilidad reducida.

Al situarse en planta baja, eliminan barreras arquitectónicas. Son una opción especialmente interesante para personas mayores o con movilidad reducida. Precio más ajustado que áticos o chalets : Su valor suele situarse por debajo del de áticos y viviendas unifamiliares, aunque por encima del piso estándar. Esto los convierte en una alternativa intermedia muy atractiva.

: Su valor suele situarse por debajo del de áticos y viviendas unifamiliares, aunque por encima del piso estándar. Esto los convierte en una alternativa intermedia muy atractiva. Mayor versatilidad: En el exterior es posible instalar una zona de barbacoa, un pequeño huerto urbano, un rincón chill out e incluso elementos como jacuzzi o piscina, si la normativa y el espacio lo permiten.

¿Cómo aumentar aún más el valor de tu bajo con terraza?

No basta con tener metros exteriores: saber aprovecharlos puede marcar la diferencia en confort y revalorización.

Cuida la estética: Mantén coherencia con la fachada si el espacio es visible.

Mantén coherencia con la fachada si el espacio es visible. Elige mobiliario funcional: Piezas plegables o multifuncionales optimizan cada metro.

Piezas plegables o multifuncionales optimizan cada metro. Apuesta por el verde: Plantas, macetas o jardines verticales generan sensación de bienestar.

Plantas, macetas o jardines verticales generan sensación de bienestar. Ilumina con intención: Guirnaldas o luces solares amplían el uso del espacio por la noche.

Guirnaldas o luces solares amplían el uso del espacio por la noche. Divide por zonas: Área de descanso, lectura o barbacoa para maximizar la

funcionalidad.

Área de descanso, lectura o barbacoa para maximizar la funcionalidad. Protege la privacidad: Toldos, pérgolas o celosías aportan sombra y confort durante todo el año.

¿Dónde comprar bajos con terraza en España?

La oferta se extiende por gran parte del territorio nacional. Entre las provincias donde se pueden encontrar este tipo de viviendas destacan:

Grandes capitales: En provincias como Madrid, Barcelona , València, Sevilla, Málaga o Zaragoza, contar con una terraza o jardín privado marca una diferencia sustancial. En entornos urbanos densos, el espacio exterior es limitado y, por tanto, muy valorado.

En provincias como Madrid, , València, Sevilla, o Zaragoza, contar con una terraza o jardín privado marca una diferencia sustancial. En entornos urbanos densos, el espacio exterior es limitado y, por tanto, muy valorado. Costa y clima suave: En provincias costeras como Alicante , Almería, Cádiz, Castellón , Girona, Murcia , Tarragona , Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, el clima juega a favor. Las temperaturas suaves y las muchas horas de sol permiten disfrutar del espacio exterior durante buena parte del año.

En provincias costeras como , Almería, Cádiz, , Girona, , , Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, el clima juega a favor. Las temperaturas suaves y las muchas horas de sol permiten disfrutar del espacio exterior durante buena parte del año. Norte peninsular: En provincias como A Coruña, Asturias, Cantabria , Guipúzcoa, Vizcaya, Lugo o Pontevedra , el entorno verde es protagonista. Los bajos con jardín encajan especialmente bien en áreas residenciales o periféricas, donde el contacto con la naturaleza forma parte del estilo de vida.

En provincias como A Coruña, Asturias, , Guipúzcoa, Vizcaya, Lugo o , el entorno verde es protagonista. Los bajos con jardín encajan especialmente bien en áreas residenciales o periféricas, donde el contacto con la naturaleza forma parte del estilo de vida. Interior y provincias menos densas: En provincias como Ávila, Salamanca, León, Burgos, Palencia, Soria, Zamora, Teruel, Ciudad Real, Cuenca, Cáceres o Badajoz es habitual encontrar mayor superficie exterior por precios más contenidos.

Claves para elegir la ubicación de tu bajo con terraza o jardín

Antes de decidir, conviene analizar: