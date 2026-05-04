Tubos Reunidos entra en concurso de acreedores y la CNMV suspende su cotización en Bolsa

Tubos Reunidos ha solicitado ante un juzgado de Álava la declaración de concurso voluntario de acreedores para la sociedad y sus filiales tras constatar su «insolvencia inminente». La sociedad ha informado de la situación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha decidido suspender la negociación de sus acciones en Bolsa.

El consejo de administración ha tomado la decisión motivada por las tensiones de tesorería que la compañía ha experimentado en los últimos meses y que se ha agudizado debido a la «paralización indeseada» de la actividad en su planta de Amurrio.

La solicitud de concurso ha sido adoptada tras recabar asesoramiento externo. Tiene como finalidad la protección de los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la sociedad y sus empresas dependientes.

Tubos Reunidos ha indicado que ha trabajado en un plan de viabilidad para promover la continuidad del grupo. Sin embargo, aseguran que no ha sido posible garantizar las premisas necesarias para su ejecución, específicamente en lo referido a la entrada relevante de caja.

La CNMV ha decidido suspender la cotización de las acciones de Tubos Reunidos en Bolsa al «concurrir que pueden perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores». «Suspender cautelarmente, con efecto inmediato la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta de la entidad Tubos Reunidos S.A. por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores», han explicado.