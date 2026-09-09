Sólo buscaban empleo pero no vieron las valoraciones de esta ETT en internet: «No contestan, hay problemas con las nóminas y las condiciones no son las prometidas»

Buscar trabajo a través de una empresa de trabajo temporal es una de las opciones utilizadas por quienes necesitan incorporarse rápidamente al mercado laboral. Estas compañías actúan como intermediarias entre las empresas que necesitan trabajadores y las personas que buscan un puesto, pero las experiencias de los candidatos no siempre son iguales.

Randstad, una de las compañías de recursos humanos que opera en España, acumula 166 opiniones en Trustpilot y una puntuación de 1,2 sobre 5. El dato que más llama la atención aparece al consultar cómo se reparten esas valoraciones: el 92% le concede una sola estrella. Las críticas publicadas hablan de procesos de selección sin respuesta, dificultades para contactar con los responsables, problemas relacionados con pagos y diferencias entre algunas condiciones anunciadas y las que, según los usuarios, encontraron después. Son testimonios publicados por particulares y no permiten concluir que estas situaciones se produzcan de forma generalizad, aunque muchos de quienes buscan trabajo a través de ETT como estas suelen fijarse mucho en lo que se comenta de ellas en internet.

Sólo buscaban empleo pero no vieron las valoraciones de esta ETT en internet

Una de las quejas que aparece en las reseñas tiene que ver con la comunicación durante los procesos de selección. Un de los comentarios, de alguien llamada Pilar, cuenta que se presentó a una oferta para trabajar como teleoperadora en Jerez. Según explica, su currículum fue aceptado y posteriormente realizó una entrevista online y otra grabada. La candidata asegura que recibió información sobre las fechas previstas para la formación y el comienzo del trabajo. Sin embargo, afirma que posteriormente dejó de recibir noticias sobre el proceso. «A día de hoy nadie se puso en contacto conmigo», escribió en diciembre de 2025.

Pero no es la única opinión en la que aparece este problema. Otros usuarios relatan haber realizado entrevistas o pruebas y no haber obtenido después una respuesta sobre el estado de su candidatura. Una reseña publicada anteriormente describe un proceso en el que el candidato completó cuatro pruebas, una entrevista telefónica y otra por videoconferencia. Según su testimonio, intentó posteriormente conocer el estado de su candidatura sin conseguir respuesta por correo electrónico ni por teléfono.

Quejas por las condiciones de algunos puestos de trabajo

Las condiciones encontradas una vez iniciado el trabajo también aparecen entre las críticas. Mara Besada publicó una reseña de una estrella en noviembre de 2025 después de su experiencia con un puesto gestionado a través de la ETT. Según cuenta, antes de incorporarse le habían indicado que no tendría que cargar peso y que la jornada sería de ocho horas. Su versión es que, una vez en el puesto, tuvo que mover mercancía y el horario no coincidió con lo que esperaba. «Me dijeron que no tenía que cargar peso», señala en su comentario antes de explicar lo ocurrido posteriormente. La usuaria relata además desacuerdos sobre la manera de finalizar la relación laboral cuando comunicó que no quería continuar.

También aparecen críticas relacionadas con las nóminas y los pagos

El resumen de opiniones que muestra Trustpilot recoge los pagos como otro de los asuntos mencionados por algunos usuarios. La plataforma señala que existen reseñas que hablan de retrasos en las nóminas y falta de claridad en determinados pagos. Entre las opiniones más recientes pueden encontrarse también reclamaciones sobre gastos.

Un usuario que publicó su experiencia este 2026 asegura que tuvo un problema con el reembolso del combustible utilizado durante un trabajo relacionado con publicidad en supermercados. Según su versión, un error al utilizar la aplicación empleada para introducir los gastos terminó afectando al abono que esperaba recibir. Otra reseña de febrero de este año menciona problemas con una aplicación y con el registro de horas trabajadas. Las experiencias son diferentes, pero comunicación, pagos y gestión de los trabajadores se repiten en varias de las valoraciones negativas disponibles en la plataforma.

La empresa tiene una valoración de 1,2 sobre 5 en Trustpilot

La puntuación que aparece actualmente en el perfil español de Randstad es de 1,2 puntos sobre cinco. De las 166 opiniones publicadas, un 92% concede una estrella. Las valoraciones de cinco estrellas representan el 2%, mientras que las de cuatro estrellas no llegan al 1%. Un 1% otorga tres estrellas y un 4%, dos.

Trustpilot incorpora, no obstante, una advertencia que debe tenerse en cuenta antes de interpretar estos porcentajes. En el perfil indica que Randstad no consta como una empresa que solicite opiniones a sus usuarios y señala que, por ese motivo, las reseñas podrían no ser representativas del conjunto de personas que utilizan sus servicios. Las opiniones de internet pueden servir para conocer experiencias anteriores antes de apuntarse a una oferta, pero conviene comprobar quién las publica y qué alcance tienen. En el caso de Randstad, la baja puntuación de Trustpilot muestra un número elevado de experiencias negativas entre quienes han decidido dejar una valoración en esa plataforma, pero no permite trasladarlas automáticamente al conjunto de trabajadores y candidatos que han pasado por la ETT.