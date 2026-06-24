El secretario general de Renfe presenta su dimisión por discrepancias en la gestión con la presidencia de la empresa

Hortalà i Vallvé, hasta ahora secretario general y del consejo de administración de Renfe Operadora y director de la Asesoría jurídica de Renfe, comunicó ayer su renuncia al cargo, al que accedió en mayo de 2024.

«La renuncia se hará efectiva en las próximas semanas, una vez se designe a la persona que asumirá sus funciones, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y asegurar la continuidad en el normal funcionamiento de la compañía», ha indicado Renfe, que agradece a Hortalà i Vallvé la labor desarrollada durante estos años y su contribución a la empresa.

No obstante, según publica El Confidencial, la salida se produce en un contexto de discrepancias con la dirección de la compañía y en un momento de especial tensión interna por el proceso de transformación del grupo ferroviario.

En consecuencia, Hortalà i Vallvé habría trasladado su decisión directamente al presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia.

Dimisión en Renfe en un contexto de tensión y transformación en el grupo

De esta forma, la dimisión de Hortalà llega en medio de este contexto de transformación dentro del Grupo Renfe y en medio de un clima de tensión. En concreto, en este momento, se están abordando varios asuntos clave como la negociación con Talgo por la multa de 116 millones de euros que el operador ferroviario impuso al fabricante por los retrasos en la entrega de los trenes Avril.

Mientras que, por otro lado, los hechos coinciden con la reciente creación de una empresa de autobús por parte de Renfe, que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) decidió suspender cautelarmente en abril tras los recursos de varias patronales del sector, que denunciaron que la licitación estaba hecha ad hoc para los grandes operadores del autobús.

Hortalà es Abogado del Estado y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha estado durante los últimos 22 años vinculado a la Administración General del Estado, donde ha trabajado en la asesoría jurídica del Ministerio de Transportes, la Generalitat de Cataluña, la Audiencia Nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o en los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.

Por tanto, Renfe se encuentra en un momento de elevada complejidad interna, en el que la transformación del modelo de negocio convive con un gran malestar organizativo y operativo.