Nvidia, la mayor cotizada del mundo, ha sorprendido en Wall Street con una emisión de deuda de 25.000 millones de dólares, la mayor de su historia y una de las operaciones más relevantes del año en los mercados de crédito.

Inicialmente, el acuerdo estaba valorado en unos 20.000 millones de dólares, pero se amplió después de que la demanda superara en más de tres veces el importe del bono.

La colocación, que recibió peticiones por cerca de 85.000 millones de dólares, ha llamado la atención de inversores y analistas porque la compañía cuenta con una posición financiera extraordinariamente sólida y una enorme capacidad de generación de caja.

Para los expertos de XTB la sobresuscripción es probablemente el dato más relevante de toda la operación. Que una emisión de 25.000 millones de dólares haya recibido cerca de 85.000 millones en órdenes demuestra hasta qué punto los inversores quieren exposición al ecosistema de inteligencia artificial, incluso a través del mercado de renta fija.

La mayor cotizada con los mayores apoyos

En este sentido, la demanda refleja la enorme confianza en la fortaleza financiera de Nvidia, considerada una de las compañías con mejor posicionamiento estratégico dentro de la revolución de la IA.

También la escasez de emisiones comparables, ya que Nvidia apenas ha acudido al mercado de deuda durante los últimos años. Y la percepción de que el crecimiento asociado a la inteligencia artificial todavía tiene recorrido.

La magnitud de la operación abre así el debate sobre si se trata simplemente de una optimización financiera o de un movimiento estratégico para reforzar su capacidad de inversión en plena carrera global por la inteligencia artificial.

El hecho de que la demanda superara ampliamente la oferta permite además reducir el coste de financiación de la compañía, una señal adicional de la confianza que el mercado mantiene en Nvidia.

Según JPMorgan la operación encaja en un contexto de creciente financiación vinculada a la inteligencia artificial, cuya inversión estimada podría alcanzar los 5,5 billones de dólares hasta 2030.

Este año ya se han emitido más de 300.000 millones de dólares de deuda relacionada con centros de datos e infraestructuras tecnológicas.

Meta y Oracle han emitido cada una 25.000 millones de dólares en bonos este año, mientras que Amazon completó una única operación de 37.000 millones de dólares, la mayor oferta de bonos con grado de inversión en EE. UU. de este año antes de la emisión de Nvidia.

En este escenario, la emisión de Nvidia se interpreta según los analistas de JPMorgan como una muestra más de cómo el boom de la IA está empezando a transformar no sólo los mercados bursátiles, sino también los de crédito.

Con Nvidia se suma un ejemplo más de que los inversores han absorbido sin problemas las emisiones de deuda de los gigantes tecnológicos.

El bono de Nvidia resultó especialmente atractivo porque la empresa cuenta con una sólida calificación crediticia, es un emisor de bonos poco común y evita gran parte del riesgo de construcción que suele acompañar a las financiaciones relacionadas con centros de datos.

Además, al mercado no le sorprende que Nvidia haya realizado una operación tan llamativa; la compañía no necesita esforzarse mucho para captar inversores debido a su posición dominante en el mercado y en el ámbito financiero.

El discurso de Nvidia no convence

Por su parte, Nvidia ha dejado claro el motivo de su megaemisión; basada en reforzar liquidez y destinar los fondos a fines corporativos generales, incluyendo el repago y la refinanciación de deuda existente.

Ahora bien, más allá de esa formulación estándar, la lectura de mercado es algo más interesante según señalan los analistas de iBroker. Realmente, Nvidia, pese a su enorme generación de caja, aprovecha el momento para ampliar su caja de herramientas financieras en plena carrera global de inversión en IA.

Y eso encaja más con el contexto general del sector: 2026 está siendo un año de financiación masiva ligada a la inteligencia artificial, con grandes tecnológicas recurriendo a deuda y otras vías de mercado para sostener inversiones muy elevadas en chips, centros de datos e infraestructura.

En ese sentido, la emisión de Nvidia no significa necesariamente una urgencia financiera, sino más bien una decisión estratégica de balance en un momento en el que el mercado le presta dinero en condiciones muy favorables y con una demanda extraordinaria.

Por su parte, los expertos de XTB creen que se trata principalmente de una decisión de optimización financiera, aunque también refleja que NVIDIA quiere mantener una gran flexibilidad para afrontar futuras oportunidades de inversión.

La compañía genera más de 200.000 millones de dólares de flujo de caja libre anualizado y no tiene una necesidad urgente de financiación.

Sin embargo, el contexto actual es especialmente favorable para emitir deuda, sobre todo si hacemos caso al diagrama de puntos de la Reserva Federal.

En este contexto, se encarecerán principalmente los tramos más cortos de la curva (llama la atención la escasa diferencia entre el bono del tesoro a 2 años de EEUU y el de Nvidia que apenas se separan de un 0,05%).

Además, los diferenciales de crédito se encuentran en niveles relativamente bajos, la demanda de bonos corporativos de alta calidad es muy elevada y Nvidia conserva una calificación crediticia de gran solidez. En estas circunstancias resulta lógico asegurar financiación a largo plazo y menor coste, incluso aunque no exista una necesidad inmediata de liquidez.

También los expertos añaden que la compañía está incrementando su gasto en investigación, nuevas plataformas de IA y participaciones estratégicas dentro del ecosistema tecnológico.

Por tanto, aunque la emisión no parece responder a una necesidad urgente de caja, sí refleja la intención de disponer de recursos suficientes para mantener su posición dominante durante la próxima fase del desarrollo de la inteligencia artificial, buscar posibles movimientos y aprovechar un entorno de tipos más bajos de lo que puede venir por delante.

Nueva fase más intensa

La operación refuerza la idea de que la carrera por la inteligencia artificial sigue acelerándose y está entrando en una fase de inversión cada vez más intensiva en capital.

Hasta ahora, gran parte del esfuerzo inversor había recaído sobre los grandes operadores de centros de datos como Amazon, Microsoft, Alphabet o Meta.

Sin embargo, el hecho de que ahora sea la propia Nvidia quien acuda al mercado de deuda muestra que no solo los compradores de chips necesitan financiación, sino también los principales beneficiarios de esa demanda, que necesitan seguir invirtiendo para seguir manteniendo una posición sólida de liderazgo ante el crecimiento de competidores a nivel global.

La emisión se produce además en un momento en el que las grandes tecnológicas están movilizando cientos de miles de millones de dólares para ampliar capacidad de computación, desarrollar nuevos modelos y construir infraestructuras especializadas para IA.

Desde esta perspectiva, la operación puede interpretarse como una señal de que el ciclo inversor todavía está lejos de agotarse, una señal en general positiva para Nvidia que vive de las grandes inversiones del resto del mundo.

Una de las conclusiones más interesantes es que la inteligencia artificial está empezando a transformar no sólo los mercados bursátiles, sino también los mercados de crédito, convirtiéndose en uno de los principales motores de emisión de deuda corporativa a nivel global.

Nuevas adquisiciones en el horizonte

Aunque oficialmente Nvidia ha señalado que utilizará los fondos para fines corporativos generales, la compañía lleva años ampliando su influencia mediante inversiones estratégicas en todo el ecosistema de inteligencia artificial.

En los últimos ejercicios ha participado en compañías como OpenAI, Anthropic, xAI y diversos proveedores de infraestructura vinculados a centros de datos y computación avanzada.

Además, en algunos casos ha actuado como respaldo financiero para clientes estratégicos. Incluso en las últimas semanas ha lanzado nuevos proyectos relacionados a los ordenadores personales, o incluso a temáticas como los robots.

Por ello, más que una adquisición concreta, la emisión podría interpretarse, según los analistas de XTB, como una forma de reforzar su capacidad para actuar rápidamente si surgen oportunidades de inversión relevantes.

En un sector donde la ventaja competitiva depende cada vez más del acceso a talento, capacidad de computación y propiedad intelectual, disponer de una gran potencia financiera «puede convertirse en una ventaja tan importante como el liderazgo tecnológico», añaden.