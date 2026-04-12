La nueva jornada de 35 horas ya es una realidad en España: así será su implantación progresiva y quiénes la estrenarán primero

Así será la implantación progresiva de la nueva jornada de 35 horas que ya casi es una realidad en España. Trabajar menos y cobrar lo mismo es algo que parece imposible de creer, pero la realidad es que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que podemos empezar a conciliar la vida laboral y familiar de una manera distinta. Esta jornada laboral favorece a las familias y a los primeros privilegiados que pueden vivir con unas horas menos de trabajo a la semana.

Esta implantación progresiva de una jornada que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de conocer un poco mejor lo que realmente puede convertirse en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta jornada que hará la vida más fácil a más de uno, se empezará a poner en práctica en algunos afortunados que podrían empezar a ver cómo llega de forma progresiva, no será algo obligatorio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Ya es una realidad en España la nueva jornada de 35 horas

La nueva jornada de 35 horas es ya una realidad en España, por lo que, quizás hasta el momento no puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Por lo que, hasta el momento, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

España se prepara para recibir unas horas de trabajo que pueden acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estas jornadas en las que realmente cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de ciclo destacado.

La mezcla de ingredientes que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Una forma de obtener un extra de buenas sensaciones y que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Será mejor que nos preparemos para un cambio que hará que trabajemos menos y obtengamos más.

No todas las empresas que pueden acabar generando algunas que otros detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que puede ser esencial.

Así será la implantación progresiva de la jornada de 35 horas

Tal y como explica desde el blog de la UGT: «UGT – Servicios Públicos ha firmado hoy el acuerdo que establece, por primera vez de manera oficial y con carácter general, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, culminando así una reivindicación histórica del sindicato. Este acuerdo marca un antes y un después en la organización del trabajo en la AGE, al convertir la jornada de 35 horas en un derecho efectivo. La implantación de esta jornada es el resultado de un proceso de negociación sostenido en el tiempo en el que UGT ha desempeñado un papel determinante, con el objetivo de garantizar que esta medida se traduzca en un avance real en las condiciones laborales del personal empleado público. El texto acordado fija un cómputo anual de 1.533 horas -que supone una reducción de 109-, adapta la jornada de especial dedicación y establece criterios claros sobre los horarios de presencia, dotando de mayor seguridad jurídica y homogeneidad a su aplicación en toda la Administración».

Siguiendo con la misma explicación: «UGT ha defendido durante toda la negociación que esta conquista debía implantarse con garantías, respetando los acuerdos, pactos y calendarios ya existentes y evitando cualquier retroceso en derechos previamente consolidados. En este sentido, el sindicato se mantendrá vigilante para asegurar que estos derechos se preservan plenamente y que la aplicación del acuerdo sea real y efectiva en todos los ámbitos, sin que se produzca por solapamiento o absorción de otras mejoras en materia de jornada, horarios o calendarios fruto de la negociación colectiva. Para el sindicato, la implantación oficial de la jornada de 35 horas supone una mejora directa en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también en el disfrute del tiempo libre, contribuyendo a mejorar el bienestar del personal. Asimismo, UGT considera imprescindible que la implantación de esta jornada vaya acompañada de una Oferta de Empleo Público que permita reforzar las plantillas y garantizar que la mejora de las condiciones laborales sea plenamente compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía».

La administración pública será la primera en poner en práctica esta jornada que implicará la llegada de nuevos funcionarios para cubrir este horario que puede ser un auténtico dolor de cabeza para las empresas que necesitarán de la misma forma, más personal.