María Luisa Martínez deja CaixaBank y Ángel Simón quiere que lleve la comunicación de Indra tras el verano

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, dejará la entidad financiera después de más de dos décadas vinculada al grupo y ya baraja una oferta de Ángel Simón para incorporarse a Indra y llevar su comunicación, según ha podido saber OKDIARIO. Su salida del banco ya ha comenzado a trascender en el sector, aunque su desembarco en la compañía tecnológica y de Defensa todavía no había salido a la luz, y no se produciría hasta después del verano.

La incorporación se produciría en un momento de profunda reorganización interna en Indra, inmersa en una nueva etapa tras la renovación de buena parte de su equipo directivo.

Dirección en plena reorganización

El fichaje respondería a la voluntad de Indra de reforzar una de las áreas estratégicas de la compañía después de los importantes movimientos acometidos durante los últimos meses, y supondría la llegada de una persona de la absoluta confianza de Ángel Simón. La empresa ha renovado buena parte de su estructura directiva, con la salida de varios históricos y la incorporación de nuevos perfiles para afrontar la siguiente fase de crecimiento, especialmente en Defensa.

En ese contexto, la llegada de Martínez Gistau supondría incorporar a una de las directivas con mayor experiencia en comunicación corporativa y relaciones institucionales de España. Durante los últimos años ha formado parte del Comité de Dirección de CaixaBank, donde ha dirigido la estrategia de comunicación, reputación, marca y relaciones institucionales de la primera entidad financiera del país por negocio doméstico.

Su perfil también aporta una amplia experiencia en gestión reputacional, interlocución con administraciones públicas y grandes instituciones, una capacidad especialmente relevante para una compañía como Indra, cuyo negocio está cada vez más orientado a la defensa, la tecnología estratégica y los grandes contratos con gobiernos nacionales e internacionales.

Más de veinte años en CaixaBank

Martínez Gistau llegó a La Caixa en 2001 para hacerse cargo de la relación con los medios de comunicación. Posteriormente, fue ascendiendo hasta convertirse en directora del área de comunicación y, tras la integración con Bankia, asumió la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la nueva CaixaBank, incorporándose además al Comité de Dirección de la entidad.

Durante estos años también ha presidido Dircom Catalunya y ha formado parte de algunos de los principales foros internacionales del sector de la comunicación corporativa, consolidándose como una de las ejecutivas más reconocidas del ámbito empresarial español. (Dircom)

Su incorporación a Indra coincide con una etapa decisiva para la compañía, que afronta un ambicioso proceso de expansión en defensa, aeroespacial y tecnologías de seguridad, además de una intensa actividad corporativa y de adquisiciones. En ese escenario, la comunicación institucional y la relación con los distintos grupos de interés adquieren un peso creciente dentro de la estrategia del grupo.