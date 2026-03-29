CaixaBank ha escalado tres puestos en 2025 y se ha convertido en el sexto banco con más capital de Europa, según ha anunciado su presidente, Tomás Muniesa, en su intervención ante la junta general de accionistas celebrada el pasado viernes. El rendimiento de la entidad durante el último año, que casi ha doblado su valor en Bolsa, ha disparado su capitalización y ha hecho que se acerque a los primeros puestos.

«CaixaBank ha pasado a situarse en la sexta posición en el ranking de capitalización bursátil del Euro Stoxx Banks», ha afirmado Muniesa. El presidente de CaixaBank ha expuesto también cómo el banco ha creado valor para los accionistas y ha destacado el «sólido comportamiento de la acción en 2025».

La evolución de su precio fue «muy significativa», y prácticamente duplicó su valor, desde los 5,24 euros hasta los 10,45 euros a 31 de diciembre. El incremento de CaixaBank fue del 99,5% frente al 80% del Euro Stoxx Banks, índice que agrupa y mide el rendimiento de los bancos más grandes y líquidos de la zona euro.

También contrasta con la revalorización del 49% del Ibex 35, por lo que superó ampliamente a ambos índices de referencia. «Ello refleja la fuerte confianza y el reconocimiento del mercado a la estrategia y la gestión del banco», ha señalado el directivo. Además, se ha referido a la política de dividendo y a las recompras de acciones.

«La fortaleza financiera demostrada en este primer ejercicio del Plan Estratégico nos permite aumentar la retribución a todos nuestros accionistas», ha afirmado, para recordar que «más del 31% del dividendo se destina a la Fundación la Caixa, nuestro accionista de referencia, reforzando nuestro orgullo de pertenencia a un grupo que hace realidad su total compromiso con la sociedad».

Capital de CaixaBank

Este buen ritmo del capital de CaixaBank, sumado al destacable beneficio de 2025, ha provocado que la junta de accionistas se haya decidido por disparar su dividendo hasta los 3.500 millones de euros. La compañía dará un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones de euros. Esto supone incrementar en 33,21 céntimos de euro brutos la retribución por acción, una cantidad que se abonará el próximo 9 de abril.

Este segundo pago, junto con el dividendo a cuenta de 16,79 céntimos de euros brutos por acción abonado el pasado mes de noviembre, eleva la remuneración al accionista en efectivo para el ejercicio 2025 a 0,50 euros brutos por acción, algo que supone un incremento del dividendo bruto anual por acción del 15%, frente a los 0,4352 euros brutos por acción del ejercicio anterior.

De esta manera, la cuantía destinada a dividendos con cargo a los resultados de 2025 asciende a 3.499 millones de euros, lo que representa un payout del 59,4%, dentro del rango definido en el plan de dividendos de distribuir en efectivo entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado.

De este total de retribución al accionista, alrededor del 50% revierte directamente en la sociedad, pues lo reciben la Fundación la Caixa y el FROB. Además, la entidad cuenta con 515.620 accionistas al cierre de 2025, en su inmensa mayoría minoristas.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, en su intervención ante la junta, ha afirmado que la entidad «ha sido, un año más, líder con un modelo de banca comprometida con la sociedad, sólida y rentable». «Un liderazgo cimentado en nuestros magníficos resultados, pero también, y sobre todo, en una manera distinta de entender la banca: cercana, con valores y orientada al largo plazo», ha sostenido.