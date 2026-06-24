El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,02%, lo que le ha llevado a situarse en los 19.481,3 enteros.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño experimentaba una caída cercana al 0,3% y se situaba en los 19.419 puntos.

Como era de esperar el selectivo, y el resto de bolsas, estarán pendientes de la evolución de la situación en Oriente Próximo, justo cuando el Senado de Estados Unidos (EEUU) acaba de votar a favor de detener la guerra contra Irán.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Amadeus (-0,8%), Indra (-0,79%), Acciona Energía (-0,5%) y Solaria, que se dejaba un 0,49%.

Farolillos ‘verdes’ del Ibex

En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Merlin (+0,8%), Colonial (+0,71%) y Cellnex (+0,7%).

Las principales plazas europeas abrían con signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres se mantenía en tablas, en tanto que el Dax de Fráncfort perdía un 0,6% y el parisino CAC 40 subía un 0,2%.

En cuanto al crudo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 1%, hasta el entorno de los 76 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 72,5 dólares, tras amanecer con un retroceso del 0,9%.

Amper suma nuevas fichas

En el plano empresarial nacional, Amper ha informado de que, a través de su filial brasileña Elinsa do Brasil, se ha adjudicado un nuevo contrato con el grupo Equatorial para la prestación de servicios eléctricos en el Estado de Pará, Brasil, por un importe superior a los 14 millones de euros.

Asimismo, OHLA ha comunicado que su filial estadounidense, Judlau Contracting, ha sido condenada a pagar 43,9 millones de dólares (38,6 millones de euros) por un litigio relacionado con cuestiones laborales en el estado de Nueva York.

De su lado, Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para este miércoles, al tiempo que FCC votará también en su junta de hoy la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

El bono comienza a desinflarse

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,379%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,135 dólares.