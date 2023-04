Más de 39.000 euros de deuda cancelada gracias a Repara Tu Deuda

Hablamos de un nuevo caso de éxito de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad. Recordamos que han conseguido que dos millones de clientes gestionados no tengan que pagar 131 millones de euros.

Leandro Jose Torres Beanato de Zaragoza, tenía una deuda de 39.370€. El deudor tenía algún que otro préstamo que iba pagando como podía, pero hubo un día en el que uno de los acreedores en vez de cobrar su cuota mensual, cobraba íntegramente el importe de la deuda.

Ese mes, y añadiendo al cobro íntegro de esa deuda más los gastos del deudor, su cuenta bancaria se puso en negativo y empezaron a devolverle recibos de otros acreedores más los gastos que tenía necesarios tales como facturas, etc.

«Me paralizaron las cuentas. Se cobraron todo el importe íntegro tanto de las tarjetas de crédito como de préstamos. Supuestamente era una autorización que di yo para que el banco lo hiciera pero en ningún momento yo di esa autorización. Se me fue acumulando los préstamos que tenia

hasta que llegó el momento que se me hizo impagable por el tema de los intereses que te cobran puesto que son muy altos», explicaba Leando

«Se fueron acumulando los intereses, más las nóminas que me retenían. Se me hizo una bola tan grande… Hasta que tuve la desgracia buscando información errónea por internet que di con una empresa que supuestamente tú pagabas una cuota de 300 euros y se encargaban de hacer toda la gestión.

Me dio por buscar información en Google y me di cuenta que era todo una estafa. Hundido y perdido di con un conocido que me explico como funcionaba la ley de la segunda oportunidad y conocí a Repara Tu Deuda. Gracias a ellos hoy tengo una nueva oportunidad», comentaba emocionado.

Existen diversas empresas que te dicen que te arreglan las deudas y son una estafa. Aquí solo confiamos en los mejores: contacta sin compromiso en reparatudeuda.es o llama gratuitamente al 900 831 652.