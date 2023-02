Más de 1 millón de clientes confían en Repara Tu Deuda

Amaya Robles Fueyo de Gijón, Asturias con una deuda de 10,803.00 €. Se quedó en paro y estuvo mucho tiempo sin trabajar y tuvo que dejar de pagar el préstamo.

‘Me quedé en paro y debido a eso no pude hacer frente a algunas deudas con los bancos que era un préstamo personal, una tarjeta de crédito y una cuota de un seguro. Pasaba el tiempo y yo no podía pagarlo, entonces me empezaron a llegar cartas, avisos y llamadas de todo tipo para que pagara’, explicaba.

Pero fue al encontrar a Repara Tu Deuda, que su vida dio un giro completo y pudo empezar de cero. ‘Un día vi el anuncio de Repara Tu Deuda y me puse en contacto con ellos. Ellos muy amablemente me explicaron todo el proceso, como iba y lo que tenia que hacer. Empecé todo y ellos estuvieron siempre muy pendientes de mí, informándome de todo, cada poco llamándome para decirme como iba el proceso, como iba en el juzgado, cualquier duda que me surgiera yo les llamaba y ellos estaban en todo momento. Hace un mes me llegó la sentencia del juzgado en el cual me exoneraron del pago de todas las deudas y he empezado de cero la vida. Les estoy muy agradecida’ contaba emocionada Amaya.

Si te ha pasado algo similar no dudes en contactar con reparatudeuda.es o llamar gratuitamente al teléfono 900 831 652.