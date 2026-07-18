Marco Bermúdez, CEO con 14 años: «Las principales cualidades de un emprendedor es ser creativo y y ser constante»

Mario Bermúdez es uno de los CEO más jóvenes y con más éxito de España. A sus 14 años, este emprendedor asturiano factura cientos de miles de euros con Smartbridge, un software que utiliza la inteligencia artificial para construir puentes, y también el club Young Founders, una organización para jóvenes emprendedores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el CEO más joven de España.

Marco Bermúdez ha concedido una entrevista a nuestro compañero Rodrigo Villar en su podcast Hablando en plata, en la que ha contado una historia que acaba de comenzar y ya le ha convertido en uno de los emprendedores jóvenes con más éxitos de España. Porque este joven asturiano a sus 14 años ya factura miles de euros con una empresa que ayuda a los profesionales a construir puentes gracias a la inteligencia artificial.

A pesar de que los emprendedores vienen sufriendo desde hace años las consecuencias negativas de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, este joven se ha hecho un hueco en el panorama nacional gracias a un método de trabajo basado en la creatividad, una oda a la constancia y también al saber aprovechar el tiempo en cada momento del día. De momento, combina las clases en el instituto por la mañana con sus empresas por la tarde con notable éxito.

«Hay más emprendedores como yo en España y el mundo. Soy el conocido por las consecuencias que se han dado», comienza diciendo en esta entrevista en la que deja claro que siempre quiso ser emprendedor y por ello a los 8 años se apuntó a la Genius School. «Es la escuela para jóvenes emprendedores; me enseñaron muchísimo y ahí fue cuando empezó todo», cuenta. «Mi primera idea real fue hacer un robot humanoide con IA para ayudar a personas mayores. Fue la idea; al final no me salió nada, pero aprendí mucho del proceso», dice sobre su primer negocio que comenzó con 8 años.

El CEO más joven de España

Este pequeño ‘fracaso’ fue el primer paso hacia el éxito en una carrera que siguió con una especie de Google Maps de los supermercados que intentó por «curiosidad y ganas de hacer cosas» y después llegó el que ha sido su primer gran éxito: una IA para construir puentes llamada Smart Bridge.

«Smartbridge es un software que ayuda a los ingenieros en el proceso de ideación del puente. Es decir, cuando a un ingeniero le encargan construir un puente, tiene que probar en base a su experiencia… Se le dice qué modelo tienes que seguir para hacer este puente. Todo en base al terreno y las características que quieras. El software te da el puente más efectivo para esos parámetros y terreno», afirma durante la entrevista en la que también apunta que recientemente ha fundado un club para jóvenes emprendedores.

Cuestionado sobre el secreto de su éxito, apunta a dos formas de ver la vida: «Ser creativo para saber encontrar una buena idea y ser constante para saber cuándo trabajar y seguir haciendo cosas día a día». «¿Cuál es la clave para tener más tiempo? Es estar ocupado, pero que ese tiempo de ocupación sea de verdad efectivo. Tengo ciertas maneras de que, cuando estoy trabajando, de verdad estoy trabajando. Después hay algo importante, que es invertir el tiempo en lo que de verdad importa. En resumen, dedicar el tiempo a cosas que puedan aportar un valor. En mi caso es crear mis empresas», cuenta.

En esta entrevista también cuenta que su rutina es la propia de cualquier joven. «Voy al colegio, tengo mis amigos, juego a baloncesto y estoy con mi familia. Hago todas las cosas que hace un niño de 14 años», cuenta. «Muchos ratos en los que pienso ideas para aplicar en cuanto llegue a casa», dice.

Como experto en inteligencia artificial, este joven también habla de la próxima relación entre la IA y los profesionales. «Los que van a triunfar, los que van a lograr sus objetivos, van a ser quienes utilicen la inteligencia artificial para ampliar sus capacidades. Es decir, que sigan teniendo el pensamiento lógico, razonar todas las cosas, pero utilicen la IA para ampliar las capacidades. Esa gente va a ser la que de verdad consiga triunfar», apunta en la entrevista.