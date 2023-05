Jorge Izquierdo: «No hay agua y no hay reservas de forraje para poder alimentar a nuestros animales»

El sector ganadero español (conformado por más de 350.000 granjas, que contribuyen con 15.476 millones de euros a la Producción Final Agraria) está en crisis. Estamos en el principio de una situación muy crítica: la sequía hace que no haya pasto ni agua en el campo, no hay reservas de forraje para alimentar a los animales y los proveedores de paja no están vendiendo esperando a que suba el forraje y así especular con el precio, nos cuenta Jorge Izquierdo, ganadero de vacuno y ovino en Colmenar Viejo, Madrid.

Muchas explotaciones se llevan cubas de agua porque con la sequía no tienen ni una gota de reserva. Literalmente, el campo está seco. Las prometidas subvenciones del Gobierno central no llegan ni se espera que lleguen. La respuesta de Jorge Izquierdo es una mueca cargada de lamento y un “¿Dónde están?”. Dice que no piden ayudas, pero lo que sí que piden es que la paja que se destina a hacer biodiésel (con el consumo y contaminación que eso conlleva), se destine a venderse para alimentar a los animales y sin especulaciones porque pagaban a 250 la tonelada de pienso y ahora están sobre 400, si es que tienen la suerte de encontrar un agricultor o proveedor que les venda (por ejemplo, a Jorge, hace semanas que su proveedor no le coge el teléfono).

Mientras tanto, tiran de ahorros para alimentar y dar de beber a los animales, sus ganados, algunos como un pastor de Cáceres, están emigrando en busca de tierras en las que puedan dar de comer a sus ovejas porque le resulta imposible comprar piensos. Este pastor de Cáceres se encuentra ahora mismo de ruta con sus ovejas en dirección a una pedanía de León. Otros, la gran mayoría, están sacrificando cabezas ante una situación que le resulta ya absolutamente inasumible.

Jorge Izquierdo nos cuenta qué hoy mismo ha tenido que sacrificar ocho vacas a la espera de que le den otro hueco en el matadero para sacrificar más. Otro de los dramas es que ante esta situación en la que no pueden dar de comer a sus animales y se ven obligados a sacrificarlos, los mataderos están colapsados (escenas que ya veíamos el año pasado, pero que sin dudas acucian más éste).

“Nosotros tenemos mucho mucho dolor cuando tenemos que sacrificar nuestros animales”, confiesa Jorge Izquierdo en este especial de EL FOCO dedicado a conocer la situación de la ganadería en nuestro país que no solo repercute en el campo, sino en toda la cadena alimentaria. Conviene recordar que el sector industrial cárnico está constituido por unas 2.800 empresas que facturan 26.882 millones de euros, representando el primer sector de la industria alimentaria. Por su parte el sector carnicería-charcutería integra a más de 25.000 empresas que reportaron ventas superiores a los 4.500 millones de euros.

Todos ellos que eran puestos de trabajo que están en peligro en este momento. Otra de las amenazas inminentes planea sobre el precio de los alimentos. Jorge Izquierdo cuestiona con claridad los beneficios en la cadena: “Algo no cuadra. Los ganaderos no suben precios y están asfixiados, y los precios suben en el supermercado”. Un apunte que ya nos hacía Ileana de la Iglesia, directora de comunicación de OCU al señalar que estamos pagando productos básicos a un 45% más que hace un año y que creen que el Gobierno no está haciendo la investigación necesaria para saber quién es el causante de que los precios sigan tan elevados.”Hay que poner foco en todos los eslabones de la cadena alimentaria, a ver si hay alguno que se lo está llevando a su bolsillo”. Dejaba claro que el Ejecutivo central debería investigar y analizar a todos los actores e interponer las demandas y sanciones que correspondan.