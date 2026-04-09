Insólito: le preguntan por la declaración de la renta tras pasar 1.000 días en una cárcel de Irán

La campaña para la declaración de la renta 2025 ha comenzado en nuestro país este 8 de abril. Sin embargo, la noticia más curiosa relacionada llega desde Francia, donde un ciudadano galo pasó más de 1.000 días en una cárcel de Irán y, al salir del hospital, le preguntaron por qué no presentó la declaración de la renta.

El protagonista de esta historia es Benjamin Brière, quien fue condenado en 2022 a ocho años y ocho meses de cárcel por espionaje y propaganda contra el régimen iraní. En mayo de 2020, fue detenido por Irán por tomar fotografías «de áreas prohibidas» con un dron. Uno de sus abogados, Saeid Dehghan, explicó que se habían producido decisiones «ilegales» durante el proceso.

Sin embargo, volvió a Francia y, al salir del hospital para volver a reincorporarse al sistema estatal, fue lo que le dijeron: «Me dieron de baja en todas partes. Ya no existía para la Seguridad Social ni para France Travail. Tuve que luchar para reactivarlo todo, empezando por los impuestos».

Continuó diciendo: «Me preguntaron por qué no había presentado ninguna declaración en cuatro años. Les expliqué que estaba en prisión, que no había podido hacerlo. A lo que el agente de Hacienda me respondió que incluso en prisión se presenta la declaración… Sí, bueno, yo estaba en una prisión iraní: ‘En ese caso, su familia podría haberlo hecho’», le contestaron.

Problemas añadidos con la declaración de la renta

El francés reveló que no se podía dirigir a su familia mientras estaba detenido el primer año, y el segundo, podía hablar 15 minutos por teléfono cada cuatro o seis semanas. Finalmente, tuvo que hacer frente a diferentes cosas, como un subsidio de desempleo que no le concedieron.

Lo acabó recurriendo en varias ocasiones y, gracias a un contacto en las altas esferas judiciales de Francia, acabó saliendo bien. Al año siguiente, pudo presentar sin problemas su declaración de la renta.