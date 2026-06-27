Indra mantiene Asturias como única opción para su fábrica de blindados y sigue negociando con Duro Felguera

Esta semana, desde el Ayuntamiento de Castilla y León se ha hecho un ofrecimiento para que Indra sitúe ahí su nueva fábrica de vehículos blindados. Sin embargo, desde la compañía Indra aseguran que principalmente quieren contar con un segundo centro en Asturias, y que tienen especial interés en el taller de Barros, en Langreo, que en la actualidad pertenece a Duro Felguera.

«Esa es la candidatura que está ahora mismo sobre la mesa. Estamos en negociaciones con Duro Felguera. Desde Indra se ha hecho una propuesta y desde Duro Felguera están considerándola, y esperamos que el resultado de estas negociaciones sea satisfactorio», señalan fuentes cercanas a la compañía.

Por tanto, la prioridad de Indra ahora es tener la segunda fábrica en Asturias, debido a que ésta ubicación se encontraría muy cerca de la fábrica con la que ya cuenta la compañía en Asturias. En concreto, Indra ya tiene en marcha su gran centro de vehículos blindados en el Tallerón de Gijón, donde lleva a cabo la fabricación y modernización de plataformas terrestres como el vehículo 8×8 Dragón.

«La idea es intentar concentrar lo más posible los recursos que se necesitan, y por eso en este caso se ha buscado una localización que esté cerca del taller», aseguran las mismas fuentes.

Una nueva negociación con Duro Felguera

Indra había ofrecido hasta ahora menos de cinco millones por las instalaciones, algo que en Duro Felguera se negaba a considerar porque los mexicanos dueños de la ingeniería asturiana quieren vender este activo a precio de mercado, es decir, entre 15 y 20 millones de euros.

Hay que recordar que Indra ya compró el año pasado por 3,6 millones de euros el Tallerón para convertirla en la fábrica de blindados «más avanzada de Europa» y ahora está interesada en ampliar su presencia en Asturias con la adquisición del taller de Barros, en Langreo.

En consecuencia, tras la homologación judicial del plan de reestructuración de Duro Felguera, la compañía vuelve a tener vía libre para retomar la venta del taller de Barros. En este contexto, las negociaciones con Indra se han reactivado y se ha vuelto a negociar la operación.

El objetivo de Indra con esta compra sería convertirse en el «campeón nacional» de la industria de vehículos militares terrestres, capaz de diseñar, fabricar, integrar y mantener blindados para el Ejército español y para clientes internacionales, aprovechando el incremento de la demanda europea de material de defensa.

Así, también quiere convertir Asturias en uno de sus principales centros industriales. La empresa ha solicitado que el proyecto sea declarado estratégico por el Principado y ha manifestado su intención de que Asturias sea uno de sus polos industriales y tecnológicos para la división de defensa terrestre.

En resumen, con esta apuesta, Indra no pretende limitarse a ensamblar blindados, sino incorporar sus propios sistemas electrónicos: sensores, radares, comunicaciones, guerra electrónica, sistemas de mando y control y protección activa, aumentando el valor tecnológico de los vehículos.