El Gobierno lo confirma: se ha aprobado la ayuda de 166 euros de IMV por cada miembro de la unidad de convivencia si se cumplen estos requisitos

El Ingreso Mínimo Vital llegó el pasado mes de mayo a más de 860.000 hogares españoles en los que viven más de un millón de niños, niñas y adolescentes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social confirmó a primeros de junio que el IMV protege actualmente a 2.631.545 personas que están en una situación de vulnerabilidad o riesgo de pobreza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los requisitos y cuantías para recibir el IMV.

A pesar de que Pedro Sánchez diga que la economía española va como un cohete, lo cierto es que millones de españoles están en situación de vulnerabilidad. Los precios han subido más que los salarios en los últimos tiempos y esto ha ahogado a muchas familias que sufren para llegar a final de mes. Según los últimos datos publicados por Eurostat, España ocupa la quinta posición en lo que respecta a la tasa de pobreza en la Unión Europea, con un 25,7% de la población española (12,6 millones) en riesgo de exclusión social.

Por ello, durante la pandemia, el Gobierno sacó adelante con polémica el famoso Ingreso Mínimo Vital, que es una ayuda destinada a las personas que están en situación de vulnerabilidad y pueden acreditar esta situación. Desde esta fecha, más de 3 millones de personas han recibido el IMV, que a fecha del mes de mayo cubría a 862.859 hogares, en 590.959 de los cuales conviven menores. Actualmente, protege a 2.631.545 personas en España.

Requisitos y cuantías del IMV

Según informó El Economista, citando un informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la media del IMV está en 506,99 euros mensuales y, teniendo en cuenta que cada unidad de convivencia está formada por una media de 3,04 miembros, la cuantía media que recibe cada persona en España por el Ingreso Mínimo Vital es de 166,04 euros.

Por lo que respecta a las cuantías, el Gobierno aprobó hace unos meses una subida de más de un 11% para el IMV hasta dejarlo en 733,60 euros (8.803,20 euros) como renta garantizada para una unidad no monoparental. Si convive un adulto y un menor, la cuantía subirá hasta 953,68 euros mensuales; si hay dos menores, hasta 1.173,76 euros, y el máximo será de 1.613,92 cuando el núcleo familiar lo formen cuatro personas adultas y un menor. En caso de una unidad monoparental, a una familia formada por un adulto y un menor se le entregará 1.115,07 euros y a un adulto y dos menores, 1.335,15 euros.

En relación a los requisitos que hay que acreditar para acceder al IMV, son dos claros:

Tener residencia legal en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud.

Estar en situación de vulnerabilidad económica.

«Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia. Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas», informa la página web oficial de la Seguridad Social sobre el requisito indispensable para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital en España.