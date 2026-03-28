Después de un tiempo en el olvido por los bajos intereses, los depósitos a plazo fijo están recuperando protagonismo en España. El detonante ha sido el conflicto en Oriente Medio que ha descartado la idea de una posible bajada de tipos a corto plazo.

Incluso varios analistas ya contemplan escenarios de subida de tipos. Lo que repercutirá en el mercado financiero y, en particular, en los productos de ahorro y los depósitos.

Si finalmente el BCE decide elevar los tipos oficiales, el impacto en el mercado de ahorro sería prácticamente inmediato, ya que los bancos reciben más remuneración por el exceso de liquidez que mantienen en el banco central.

Esto les permite ofrecer mayores tipos en depósitos a plazo fijo y también en las cuentas remuneradas, que vuelven a ganar atractivo.

Este tipo de depósito, que ofrece estabilidad y previsibilidad, se está convirtiendo otra vez en una opción atractiva para quienes quieren cuidar sus ahorros sin complicaciones.

Los últimos datos del Banco de España sitúan a los depósitos de los hogares españoles en febrero cerca de la cota de 1,1 billones de euros, aumentan prácticamente un 5%, desde los 1,043 billones contabilizados hace doce meses.

En términos absolutos, esto supone que el sistema registró un incremento anual de los depósitos de hogares de 51.400 millones de euros.

De su lado, las empresas atesoraban depósitos por valor de 355.000 millones de euros, un 1,08% más que en enero.

Sumando todos los depósitos de residentes en España, la cifra de ahorros sube hasta los 1,734 billones de euros, unos 11.700 millones de euros más que en enero y 69.000 millones de euros más que en enero de 2025.

Los depósitos españoles pagan más

Si bien el mercado europeo de depósitos ofrece mejores rentabilidades, en España se pueden encontrar depósitos por encima del tipo de interés actual.

Arquia Banca lidera la rentabilidad con un depósito a 6 meses al 2,5% ahora bien, esta imposición a plazo fijo requiere la vinculación de la nómina (algo que no suele ocurrir en la mayoría de los depósitos).

También a 6 meses y con una inversión mínima de 10.000 euros, Mediolanum comercializa un depósito al 2%. Al mismo tipo de interés y plazo está el depósito de EBN.

Recientemente, esta entidad ha disparado la rentabilidad de todas las imposiciones a plazo fijo que comercializa desde los 3 hasta los 42 meses. Su plazo más largo es el que más paga, con un 2,65% de rentabilidad.

La inversión mínima que exige la entidad es de 5.000 euros.

Por último, Cetelem, del grupo BNP Paribas, comercializa cuatro depósitos desde 3 meses al 2% hasta 24 meses con un 2,45%. Esto supone que para una inversión de 30.000 euros, el cliente puede obtener cerca de 1.500 euros.