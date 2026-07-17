La final del Mundial desata el consumo de cerveza: los bares prevén ingresar más de 130 millones el domingo

La victoria de España contra Francia ha hecho posible que nuestro país llegue a la final del mundial. En consecuencia, desde el sector de la hostelería se esperan grandes ganancias para el día de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que el próximo domingo enfrentará a las selecciones de fútbol española y argentina. Por tanto, se estima que se dispare el gasto en los bares, que podría superar los 130 millones de euros ese día, según las estimaciones realizadas por Hostelería de España.

En concreto, la celebración de la cita mundialista, la más larga y la de mayor número de selecciones de la historia, ha supuesto un estímulo relevante para el consumo en el sector, especialmente en los bares, que en los días de partido pueden llegar a incrementar sus beneficios entre un 25% y un 30% respecto a una jornada habitual.

Ante este aumento de la clientela en los bares españoles de cara a la final, desde el sector de la hostelería también se va a realizar un refuerzo de personal. Así, la contratación temporal va a permitir hacer frente a los picos de demanda y garantizar un servicio rápido y rentable.

De hecho, para intentar atraer clientela, varios establecimientos además están ajustando su oferta para este tipo de clientela, ya que se espera que los bares se lleguen a llenar entre un 50% o incluso un 70% más de lo habitual.

Este efecto positivo se concentra principalmente en los establecimientos que retransmiten los encuentros, donde las promociones específicas y una oferta adaptada -combos o menús cerrados- facilitan el servicio e impulsan el consumo.

Además, también se espera que uno de los productos que más se demanden por parte de los clientes es la cerveza. En consecuencia, las compañías cerveceras se han puesto manos a la obra, por lo que Heineken, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Mahou San Miguel y Cervezas Victoria (Damm) han reforzado su producción, logística y distribución para garantizar el abastecimiento de cerveza durante la final del Mundial.

Incremento de beneficios entre un 25% y un 30%

De esta forma, en los días de partido los bares pueden llegar a incrementar sus beneficios entre un 25% y un 30% respecto a una jornada habitual, mientras que en alimentación este efecto se ve más en la composición de la cesta, con la cerveza creciendo alrededor del 14% en días de partido.

Por otro lado, el consumo durante el Mundial de fútbol confirma también el cambio de las tendencias de los consumidores. «Los grandes acontecimientos deportivos no sólo impulsan el consumo, sino que también reflejan la evolución de los hábitos de los consumidores, que demandan una oferta cada vez más amplia en la que las cervezas 0,0 ganan protagonismo junto al resto de la categoría», han asegurado desde Mahou San Miguel.

Mientras que desde Hijos de Rivera subrayan que la 0,0 tiene cada vez «más naturalidad» en el consumo. «Lo más relevante es que no lo vemos como una sustitución lineal de la cerveza tradicional, sino como una ampliación de las ocasiones de consumo», han indicado.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha subrayado que este Mundial, donde España puede lograr su segundo título mundialista, vuelve a «demostrar que la hostelería se disfruta en los bares y las calles han estado vivas todo este tiempo con la afición celebrando en las terrazas».