Iberdrola, primera eléctrica certificada a nivel mundial por su gestión del bienestar psicoemocional

Iberdrola ha obtenido la certificación ISO 45003, el estándar internacional que establece las directrices para la gestión de la seguridad y la salud psicológica en el entorno laboral, tras un proceso de evaluación externa llevado a cabo por LRQA, una de las principales entidades internacionales de certificación, inspección y aseguramiento.

La norma, complementaria a la ISO 45001 referente para los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral, promueve entornos de trabajo seguros y saludables también desde la perspectiva mental y emocional, abordando aspectos como el estrés, la carga de trabajo, la cultura organizativa o el equilibrio entre vida personal y profesional.

Con esta certificación, otorgada tras la correspondiente auditoría y evaluación independiente, Iberdrola se sitúa entre las compañías más avanzadas en la gestión del bienestar psicoemocional al integrar la salud y seguridad psicológica de las personas en un sistema global, estructurado y evaluado externamente.

En un contexto en el que las empresas están reforzando su atención a la salud mental de las personas, esta nueva certificación representa un elemento diferencial por su enfoque sistemático, preventivo y alineado con las mejores prácticas internacionales.

La certificación, cuyo proceso ha tenido un alcance global y ha contado con la colaboración de múltiples áreas y equipos del Iberdrola, consolida el modelo de gestión del bienestar psicosocial del Grupo y refuerza su posición como referente en la gestión responsable de las personas, situando el bienestar emocional al mismo nivel que la seguridad física.

La obtención de esta certificación se enmarca en el compromiso de Iberdrola con la seguridad, la salud y el bienestar de sus profesionales en el mundo y materializa los principios y compromisos recogidos tanto en su Política de seguridad y salud laboral como en su Política de gestión sostenible del capital humano y de prevención del acoso