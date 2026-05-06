IBA Capital Partners, gran triunfador de los Iberian Property Investment Awards 2026

El jurado de los Iberian Property Investment Awards 2026 ha querido destacar en su última edición a uno de los operadores más activos, sofisticados y consistentes del panorama inmobiliario ibérico. IBA Capital Partners fue el gran protagonista de la gala celebrada en Madrid, al obtener dos de los principales reconocimientos de la noche en una ceremonia que volvió a poner en valor la diversidad, madurez y capacidad de adaptación del sector en España y Portugal.

La entrega de los premios supuso el colofón a una nueva edición del Spain Real Estate Summit, un foro que reunió, durante dos jornadas, a más de 300 profesionales del real estate ibérico e internacional. Por segundo año consecutivo, la gala se celebró en la Comunidad de Madrid, en la urbanización La Finca, consolidando este enclave como punto de encuentro para la inversión inmobiliaria en la península ibérica.

IBA Capital Partners y Norfin lideran las operaciones inmobiliarias ibéricas

IBA Capital Partners fue reconocida en la categoría Financial Innovation of the Year por la operación “Prado”, una transacción compleja y altamente estructurada que el jurado destacó por su sofisticación financiera y su correcta ejecución en un contexto de mercado exigente. Pero no fue la única ocasión en la que la gestora subió al escenario, ya que se alzó también con el premio Deal of the Year in Spain.

El complejo “Prado”, ubicado en Madrid, fue valorado como una de las operaciones más significativas del ejercicio tanto por volumen como por calidad del activo, estructura de la transacción y perfil de los inquilinos institucionales. Jesús Valderrama y Thierry Julienne, Co-Fundadores de IBA Capital Partners, fueron los encargados de recoger ambos galardones, habiéndose unido a ellos en el escenario Martin Fauchille (representando a Batipart, uno de los inversores con quién han coinvertido) y Esther Escapa (representando al vendedor, en su momento AXA Investment Managers), respaldando la importancia de las relaciones de confianza para negocios exitosos.

En Portugal, el protagonismo fue para Norfin, que se alzó con el premio Deal of the Year in Portugal por la adquisición de Tróia Resort. Se trata de un ambicioso proyecto inmobiliario que integra hoteles, apartamentos turísticos, marina, golf y activos de ocio, y que fue reconocido por el jurado por su dimensión, complejidad y contribución al posicionamiento de Portugal como destino de inversión inmobiliaria de alto valor añadido. El galardón fue recogido por Francisco Sottomayor, CEO de Norfin.

Sostenibilidad, impacto social y excelencia profesional protagonizan el resto de los galardones

El Spain Real Estate Summit 2026 volvió a servir de escenario para analizar las grandes tendencias que están marcando el futuro del sector inmobiliario ibérico. La apuesta por criterios ESG volvió a ser uno de los grandes ejes de los Iberian Property Investment Awards. En la categoría Green Asset Initiative of the Year, el jurado reconoció a P3 Logistic Parks por el proyecto “P3 Abrera”, una rehabilitación logística en Cataluña que alcanzó la certificación BREEAM Outstanding y logró una reducción del 100% de las emisiones operativas de CO₂. El galardón fue recogido por Javier Mérida, Managing Director Spain, y Monica Aller, Senior Asset Manager de la compañía.

El reconocimiento al Social Impact Initiative of the Year fue para CBRE gracias a su proyecto “Bring it to Light”, una campaña de concienciación sanitaria con presencia en más de 40 centros comerciales repartidos entre España y Portugal. El premio fue recogido en nombre de la compañía por Nuno Moura, Marketing & Brand Events – Property Management Director Iberia, y Greg Crespo, Head of Marketing Retail – Property Management.

CBRE volvió a ser protagonista durante la ceremonia al sumar un segundo reconocimiento en la categoría Research Report of the Year por su informe “Iberian Agribusiness”, un análisis centrado en el sector agroindustrial como clase de activo inmobiliario. El estudio fue valorado por el jurado por la solidez de su enfoque y su contribución al entendimiento del mercado en un contexto marcado por la búsqueda de diversificación y estrategias de inversión a largo plazo. El galardón fue recogido por Miriam Goicoechea, Head of Research de CBRE Iberia.

El galardón a Commercial Leasing of the Year recayó en JLL por la operación de arrendamiento del edificio Oriente Green Campus, en Lisboa, considerada el mayor alquiler de oficinas registrado en Portugal durante el ejercicio. Se trata del mayor alquiler de oficinas registrado en Portugal durante el ejercicio, una operación que refuerza la vigencia del segmento de oficinas de alta calidad, bien ubicadas y alineadas con los nuevos estándares de sostenibilidad. Bernardo Vasconcelos, Head of Office Leasing de JLL Portugal, fue el encargado de recoger el premio en nombre de la compañía.

En la categoría Marketing Initiative of the Year, el jurado distinguió a L’Illa Diagonal por la iniciativa “Reopening the Shopping Centre”, una ambiciosa estrategia desarrollada tras una rehabilitación de 32 millones de euros. La actuación culminó en una campaña de comunicación y una celebración cultural de alcance local que generó importantes resultados comerciales y una notable visibilidad a escala ciudad. El galardón fue recogido por Gerard Cutal, director del centro comercial L’Illa Diagonal.

La ceremonia se cerró con un reconocimiento especial en nombre de Iberian Property, independiente de los Investment Awards. Presentado por António Gil Machado y Arturo Malingre, Partners de Grupo Iberinmo, se rindió homenaje a Francis Pons, Stephen Newman, Benoît du Passage y Roger Cooke, cuatro figuras fundamentales en la profesionalización y la apertura del mercado inmobiliario ibérico al capital internacional. El tributo puso en valor su liderazgo y su legado en el desarrollo del sector en España y Portugal, en un cierre marcado por la visión, la trayectoria y la memoria de quienes sentaron las bases del real estate moderno en la península.

Sobre los Iberian Property Investment Awards

Iberian Property impulsa estos galardones como parte de su labor de dinamización del mercado inmobiliario en España y Portugal. La plataforma trabaja en el desarrollo de iniciativas orientadas a atraer inversión y en la generación de conocimiento clave sobre el sector, facilitando a los inversores información útil para respaldar sus decisiones estratégicas.

Los Iberian Property Investment Awards se han consolidado como unos premios de referencia por su carácter independiente y su ausencia total de patrocinio comercial. El proceso de evaluación recae en un jurado formado por más de 50 profesionales de reconocido prestigio, lo que garantiza un análisis riguroso, plural y libre de intereses externos.

El alto nivel y la diversidad de las candidaturas presentadas ponen de manifiesto el dinamismo del mercado inmobiliario en la península ibérica y refuerzan las perspectivas positivas de un sector en constante transformación. La edición 2026 ha puesto en valor la innovación, la profesionalización y el compromiso del real estate ibérico, subrayando el papel creciente de España y Portugal dentro del panorama internacional de la inversión inmobiliaria.

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