Cimic, filial de ACS, a través de su subsidiaria Leighton Asia, ha logrado hacerse con un contrato para llevar a cabo las obras de un nuevo centro de datos en Hong Kong, reforzando así aún más su cartera de infraestructuras digitales en toda Asia, según ha confirmado la empresa a través de un comunicado emitido este jueves.

El proyecto incluye la construcción de un edificio de gran altura con un sótano de dos plantas, realizando trabajos de estructura y cerramiento diseñados para cumplir con estrictos requisitos de seguridad y rendimiento.

En ese contexto, el consejero delegado de ACS y Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic Group, Juan Santamaría, ha asegurado que «este proyecto refleja el papel de Leighton Asia en la entrega de infraestructura crítica para centros de datos y la capacidad global de nuestro grupo a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos digitales y tecnológicos».

«Gracias a nuestra envergadura, experiencia en ingeniería y capacidad de entrega, estamos bien posicionados para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de datos segura, resiliente y de alto rendimiento», ha sentenciado el directivo.

Cimic y el centro de datos

Por su parte, Brad Davey, director general de la filial de Cimic, ha asegurado que «este reconocimiento refuerza la solidez de Leighton Asia en la ejecución de proyectos de centros de datos y nuestra contribución a la creciente labor de infraestructura digital del grupo».

«Nuestra experiencia regional y nuestra capacidad de entrega integrada nos permiten satisfacer los requisitos técnicos y de rendimiento de estos activos de misión crítica», ha asegurado Davey.

Con todo, este no es el primer proyecto similar de la compañía, que tiene ya una larga experiencia en este tipo de obras. De hecho, Leighton Asia ha llevado a cabo una cartera de proyectos de centros de datos en toda Asia.

La empresa tiene ya obras activas y finalizadas en Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Singapur y Hong Kong, aprovechando su capacidad de prestación de servicios regionales en materia de ingeniería civil, estructuras, mecánica y electricidad.