UPA rechaza las prácticas comerciales que dañan la imagen del aceite de oliva español

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Jaén, Cristóbal Cano, considera “muy peligrosas” prácticas comerciales como la que le ha supuesto una multa a Dcoop, por importar aceite de oliva desde el exterior, que no cumple los niveles de calidad requeridos, y venderlo posteriormente en Estados Unidos a precios bajos como si fuera aceite de oliva español, ya que “banalizan” la calidad del aceite español y dañan su imagen, además de repercutir en la confianza del consumidor.

Según declaró Cano a Servimedia, si se confirman estas malas prácticas comerciales, tendrán consecuencias “muy importantes, muy negativas y muy peligrosas” para el sector.

Por ello, rechazó “una estrategia de exportar malas prácticas comerciales a países donde a nuestro juicio no es necesario, en este caso a EEUU, que es un país fundamental para la exportación de nuestro aceite y donde no es necesario tratar de ganar cuota de mercado con precios bajos. Eso tiene un mensaje al consumidor de banalizar un producto de máxima calidad, de forma que no percibe que es un producto con valor alto”. “No es necesario entrar en esos países con esa estrategia”, reiteró.

Según indicó Cano, UPA apuesta por la calidad y por la diferenciación, “sin necesidad de establecer precios que excluyan al consumidor, sino que mantengan un equilibrio que ha funcionado en los últimos años. Con un precio en origen por encima de los tres euros en España todo el aceite se ha comercializado, y vía exportaciones va creciendo anualmente el consumo a nivel mundial”.

“Entendemos que hay que apostar por que el aceite de oliva se posicione como un alimento funcional, que es bueno para la salud, que además repercute positivamente en el medio ambiente cuando se produce con prácticas agronómicas sostenibles, absorbiendo CO2, aumentando la biodiversidad, minimizando la erosión, haciendo un óptimo uso de recursos como puede ser el agua”, añadió. “Y eso genera riqueza y una sostenibilidad también social en el territorio donde se produce el aceite de oliva, en el que en muchos casos no hay otra alternativa de modo de vida”.