Decathlon tiene el traje exacto al look más extravagante de Kanye West: es incomprensible

Kanye West es conocido por ser uno de los raperos y músicos más brillantes de su generación, pero al margen de la música, también es popular en el mundo de la moda en el que incluso ha incursionado alguna que otra vez, como por ejemplo con sus colecciones para Adidas, para la que creó además las famosas zapatillas Yeezy. Pero además, West suele ser siempre noticia por sus extravagantes estilismos y uno de los más recientes se ha hecho viral después de que en redes se revelara que pertenece a una de las tiendas deportivas más famosas: Decathlon.

Como lo oyes, puede que el ex de Kim Kardashian suela vestir siempre con marcas de alta costura, pero lo cierto es que el reciente look que llevó por París acompañado de su nueva mujer Bianca Cesori, ha provocado muchos comentarios. No solo porque sea de lo más llamativo o curioso, sino porque además en esta ocasión, si quieres copiarlo lo puedes hacer fácilmente dado que el artista lleva todo un «total look» configurado a partir de una serie de prendas para hacer ciclismo que venden en Decathlon.

Decathlon tiene el traje que lleva Kanye West

El famoso artista de Atlanta suele llevar siempre un estilo único y audaz que pocas veces se puede copiar. Ya sea por vestir ropa que como decimos es de alta costura y son pocos los que se lo puede permitir o porque él mismo, crea estilismos que resultan imposibles. Sin embargo en esta ocasión parece que la inspiración la ha encontrado en el mismísimo Decathlon, y no ha dudado a la hora de ponerse una chaqueta de ciclismo, con pantalones a juego y guantes de la misma colección.

De este modo, West nos sorprende con este último look que aunque a la venta por un precio mucho más módico a lo que suele llevar, lo cierto es que queda bastante extravagante si tenemos en cuenta que está diseñado para llevar cuando montas en bicicleta, y que lo ha llevado por las calles de París mientras daba un paseo e iba de compras con su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de kazkaz999 (@kazkaz999)

Pero si te gusta él o quieres copiar como viste esta es sin duda alguna la ocasión perfecta. La pieza central del look como decimos es esa chaqueta de ciclismo urbano que tienes en Decathlon a un precio de 69,99 euros. Esta chaqueta de color negro y con pequeñas franjas reflectantes además de tejido impermeable, es perfecta para destacar en la oscuridad y para los días lluviosos. Además, combinada con unas zapatillas de moda, le dará a tu outfit un toque urbano y vanguardista.

Como complemento de la chaqueta, West lleva también los sobrepantalones de ciclismo urbano que de la misma forma son ideales para protegerte de la lluvia y mantener tus prendas secas. Además, cuentan con un cubrecalzado que evita que tus zapatos se mojen. El precio de estos pantalones en Decathlon es de 24,99 euros.

Pero eso no es todo. Para completar el look, Kanye West llevaba unos guantes reflectantes que también puedes adquirir en Decathlon. Estos guantes son impermeables y son ideales para los días ventosos. Además, su diseño en color negro con detalles plateados los convierte en un accesorio llamativo y futurista. El precio de los guantes en Decathlon es de 19,99 euros.

La posibilidad de copiar el look de Kanye West al completo gracias a Decathlon ha generado un gran revuelo entre sus fans y de hecho son muchos ya los que han comprado las piezas de las que os hemos hablado. Es más, en la tienda online algunas tallas comienzan a agotarse, de modo que si tú también lo quieres tendrás que correr para hacerte con ellas.

Es cierto que Kanye West siempre ha desafiado las normas y ha llevado la moda a nuevos límites, pero la idea de encontrar su look extravagante en una tienda de artículos deportivos como Decathlon ha generado como decimos cierta «histeria» entre sus incondicionales y también entre los amantes de la moda que ven también en el artista un icono.

Por otro lado, el look de «Ye» se completa además con una cazadora Balenciaga perteneciente a la colección de primavera-verano 2024 y además unas zapatillas Nike Air Force 1 de color negro, sin olvidarnos además de ese pasamontañas negro que le cubre el rostro al completo y que de alguna manera ya se ha convertido en su seña de identidad. Estos otros tres elementos quizás te sean algo más inalcanzables (aunque las Nike se encuentran fácilmente en la tienda de la marca por algo más de 100 euros), pero si te gusta la base de lo que lleva el cantante, ya sabes dónde encontrarlo.

Puede que este look extravagante de Kanye West genere controversia y deje perplejos a muchos. Pero la posibilidad de copiar su estilo completo gracias a Decathlon demuestra que en esta ocasión la moda y en concreto lo que lleva un famoso, está al alcance de todos, sin importar el presupuesto.