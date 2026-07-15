Una consejera del ente de investigación de accidentes de Transportes dimite sólo un día después de ser nombrada

María Teresa Lumbreras Encinas ha renunciado a su puesto de consejera en la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, tan solo un día después de ser nombrada por el Gobierno.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge que el cese de Lumbreras, que es capitana en Iberia desde hace 33 años, se debe a su renuncia con efectos desde el 8 de julio y, por el momento, el Ejecutivo no ha dado los motivos de su salida.

Un día antes, el Consejo de Ministros aprobó los nombramientos de todos los miembros de la comisión de la nueva autoridad de investigación de accidentes, que empezará a operar este mismo mes y se encargará de las investigaciones que ya se encuentren en curso.

Las propuestas del Gobierno para estos cargos se dieron a conocer a finales de mayo y fueron avalados de manera unánime en el Congreso de los Diputados.

El presidente del organismo es el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, mientras que los consejeros son Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla como experta en el ámbito aéreo (al que estaba adscrita Lumbreras); y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos.

La autoridad unifica y sustituye a las tres comisiones existentes en el ámbito del Ministerio -la CIAF (ferroviaria), la Ciaim (marítima) y la Ciaiac (aviación)-, con el objetivo de reforzar su independencia y su autonomía técnica y funcional.