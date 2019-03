La banca endurece las condiciones de las hipotecas, que se encarecerán en los próximos meses

La proximidad de la ley hipotecaria, que entrará en vigor en junio, y los mayores problemas para tener rentabilidad en el sector minorista obligan a los bancos a poner condiciones más duras para ser rentables

Mensajes contradictorios para los que tengan pensado hipotecarse en los próximos meses para adquirir una vivienda. Por un lado, los bancos están endureciendo las ofertas hipotecarias para tratar de compensar la rentabilidad perdida por los sucesivos reveses regulatorios (el pago del IAJD, o la futura ley hipotecaria). Por el otro, los mensajes del BCE de Mario Draghi apuntan a unos tipos de interés inmóviles hasta por lo menos 2020 (algunos analistas consideran que estarán los próximos dos años sin moverse) y un Euribor, por tanto, que aunque suba lo hará de forma muy débil.

El experto hipotecario de Help My Cash, Miquel Riera, dice que “en las hipotecas fijas hemos visto que diez bancos han subido sus tipos en las últimas semanas. Actualmente solo hay cuatro entidades que ofrecen este tipo de préstamo a un interés inferior del 2%: Bankinter, Coinc, Targobank y Liberbank. Cabe destacar que, el resto cuenta con un tipo que supera, en general, el 2,15%”.

“Es evidente que estamos peor que hace seis meses con respecto a las ofertas hipotecarias. También que dentro de tres meses, cuando entre en vigor la ley hipotecaria, las condiciones se endurecerán aún más” debido a que los bancos tendrán que ajustar al alza algunos parámetros para no dañar su rentabilidad teniendo en cuenta que van a tener que hacer frente a gastos que hasta ahora no tenían que pagar, como el propio impuesto hipotecario o comisiones adicionales.

“Hay dos tendencias en la banca. Una serie de entidades han decidido adelantarse a la promulgación de la ley hipotecaria y por lo tanto han asumido todo lo que eso conlleva, unos mayores costes iniciales que le llevan a subir los intereses. Por otra parte, otra serie de bancos prefieren mantener las condiciones que ofrecían antes o han subido los intereses pero no demasiado”, asegura Riera.

¿Merece o no la pena esperar?

Teniendo en cuenta que a principios de junio entrará en vigor la ley, ¿merece o no merece la pena esperar si eres un hipotecado para firmar tu contrato? El experto de Help My Cash cree que “ahora mismo los intereses son más bajos de lo que serán en tres meses. Si esperas tres meses para hipotecarte pagarás menos en gastos de constitución, también comisiones de amortización anticipada más bajas, pero quizá un interés más alto y eso a la larga no te conviene. En cambio si te hipotecas ahora puedes cambiar unos intereses más bajos de los que habrá en tres meses, y saldría a cuenta”.

“En seis meses veremos unos intereses más elevados que ahora”

Porque lo que parece claro, en cualquier caso, es que en seis meses se verán unos intereses más elevados que ahora.

Buenas noticias… a los hipotecados

Pero si los intereses pueden subir para los que busquen hipotecarse durante 2019, el futuro próximo para los que estén ya hipotecados con intereses variables será con casi total seguridad una situación mejor: “El BCE lo que ha anunciado es que va a dar más incentivos a los bancos para que presten dinero y eso ‘a priori’ no es malo para los consumidores. Tampoco van a bajar el interés de la facilidad de depósito, ahora mismo el BCE cuando un banco deposita su dinero en él le cobra un 0,4% y ese 0,4% no va a bajar de momento. Los bancos se encuentran con que ahora mismo les sale más a cuenta prestar dinero a un interés realmente bajo y esto significa que el interés interbancario no subirá y el Euribor se mantendrá un poco más estable”, dice Riera.

Además, para 2020 se prevé que entrará en vigor el ‘Euribor Plus’, una nueva forma de cálculo del índice hipotecario que en principio será más baja que el actual, y que afectará a todas las hipotecas referenciadas al Euribor.

En definitiva, esto son buenas noticias por parte de Mario Draghi, el presidente del banco central que con toda probabilidad abandonará su mandato de seis años en octubre sin haber ejecutado una sola subida de tipos de interés en todo el periodo.