El Grupo ACS continúa reforzando su liderazgo internacional con la adjudicación de dos proyectos de gran relevancia que consolidan su presencia en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico.

A través de Leighton Asia, empresa del Grupo CIMIC, el Grupo ejecutará un nuevo contrato para NTT Global Data Centers en Bangkok (Tailandia), mientras que la joint venture liderada por FlatironDragados será la encargada de desarrollar la Terminal 2 de Roberts Bank, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

En Tailandia, Leighton Asia llevará a cabo los trabajos de acondicionamiento e instalación de los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP) de un centro de datos de última generación. El proyecto incluye las salas de datos, la infraestructura de apoyo y los sistemas asociados, contribuyendo a la expansión de la infraestructura digital del país y respondiendo a la creciente demanda de instalaciones de misión crítica en la región Asia-Pacífico.

Fortalecimiento del sector

Por su parte, Juan Santamaría, director ejecutivo de ACS Group y HOCHTIEF y presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, declaró: «La demanda de infraestructura digital sigue creciendo a nivel mundial, lo que exige socios con experiencia capaces de ofrecer instalaciones de misión crítica y de alta complejidad.

Santamaría subrayaba que el contrato era un reflejo de la confianza que sus clientes depositan en las capacidades del Grupo, fortaleciendo su posición en el sector de centros de datos.

Mientras, en Canadá, la joint venture encabezada por FlatironDragados participará en la construcción de la Terminal 2 de Roberts Bank, una infraestructura portuaria clave para incrementar la capacidad de comercio internacional de la costa oeste canadiense y mejorar la eficiencia de la cadena logística del país.

Este proyecto colaborativo en Delta, Columbia Británica, es una ampliación de varios miles de millones de dólares que aumentará la capacidad de contenedores de la costa oeste en más de un 30 %, mediante la incorporación de una nueva terminal marítima de contenedores con tres amarres, la construcción de un muelle de 1.300 metros y la ampliación de la calzada.

Miles de empleos nuevos

Además, el proyecto creará miles de puestos de trabajo y mejorará la fiabilidad de la cadena de suministro para las empresas.

«La Terminal 2 de Roberts Bank es un proyecto transformador que reforzará la capacidad comercial de Canadá, respaldará el crecimiento económico a largo plazo y mejorará la resiliencia de la cadena de suministro», afirmó el CEO del Grupo ACS que añadía: «Los proyectos de esta envergadura son fundamentales para respaldar el comercio futuro y atraer inversiones».

Al facilitar la coordinación temprana entre las partes interesadas del proyecto y una toma de decisiones más informada a lo largo del mismo, el enfoque colaborativo y progresivo de «diseño y construcción» mejora la coordinación, ayuda a mitigar los riesgos y aumenta la certeza en cuanto a costes y plazos.

Se prevé que el consorcio TerraMarine firme un acuerdo de diseño y obras preliminares con la Autoridad Portuaria de Vancouver Fraser en el tercer trimestre de 2026. Una vez finalizada la fase de desarrollo colaborativo, se prevé que a principios de 2028 se firme un acuerdo de diseño y construcción para dar inicio a las obras. Se espera que el proyecto esté terminado a principios de 2034.