Cimic (ACS) gana las obras de un nuevo centro de datos en Tailandia para NTT Global

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Tailandia para equipar un campus de centros de datos de NTT Global Data Centers en Bangkok, según informó en un comunicado.

El proyecto implica el equipamiento e instalación mecánica, eléctrica y de sistemas de refrigeración y climatización de las salas de datos, infraestructuras de apoyo y sistemas asociados.

«La demanda de infraestructura digital continúa creciendo a nivel mundial, lo que requiere socios experimentados capaces de ofrecer instalaciones altamente complejas y de misión crítica. Este contrato refleja la confianza que nuestros clientes depositan en las capacidades de nuestro grupo y fortalece nuestra posición en el sector de los centros de datos», señaló el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.

Esta semana, ACS ha anunciado la firma del primer contrato a largo plazo de su plataforma global de data centers conjunta con BlackRock (GIP) en su centro de datos de Dallas-Fort Worth (Texas, Estados Unidos).

Esta plataforma, a la que ha bautizado como Coravel, será la que impulsará los proyectos conjuntos de la joint venture entre ACS y GIP. El proyecto en Estados Unidos, en concreto, cubre 140 megavatios (MW) y lo ejecutará Turner, la filial de ACS en Estados Unidos.