6 productos de Mercadona que tienes que comprar sí o sí: mis favoritos

Mercadona no es sólo el supermercado número uno en España, sino que de alguna manera, se ha convertido en una especie de paraíso para aquellos que son amantes de la cosmética y el cuidado personal a buen precio. Sus estanterías están repletas de productos que combinan calidad y eficacia sin que el bolsillo se resienta, lo que explica por qué muchos de ellos se convierten en auténticos imprescindibles en los neceseres de quienes los prueban. Entre tantos productos de Mercadona, hay algunos que destacan especialmente y que se han ganado el título de los mejores. Son esos pequeños tesoros que, una vez descubiertos, es difícil no reponer en cada visita a la tienda.

Desde opciones para hidratar la piel hasta soluciones perfectas para el día a día, estos productos de Mercadona que ahora os desvelamos, destacan por sus fórmulas bien pensadas y su excelente relación calidad-precio. Lo mejor de todo es que no hace falta gastar una fortuna para mimarse y cuidar la piel con ingredientes efectivos y texturas agradables. La gama Deliplus ofrece soluciones para diferentes necesidades y tipos de piel, y algunos de sus productos más icónicos han conseguido enamorar a quienes buscan calidad sin renunciar a un precio asequible. Conozcamos ahora estos productos que son imprescindibles, así que toma nota aunque no tardes en ir a por ellos porque es fácil que veas como muchas veces están agotados.

6 productos de Mercadona que tienes que comprar

Si hay algo que caracteriza a Mercadona, es su capacidad de lanzar productos que se convierten en verdaderos éxitos de ventas. Ya sea por sus ingredientes, por su efectividad o simplemente por su comodidad de uso, hay ciertos productos que siempre están en las listas de los más recomendados. Aquí te comparto mis favoritos, aquellos que no pueden faltar en mi rutina y que, sin duda, merece la pena probar.

Aceite en crema corporal oriental Deliplus

Una de las grandes joyas de Mercadona es el aceite en crema corporal oriental de Deliplus. Este producto es un auténtico placer para la piel, ya que comienza con una textura de crema ligera, pero al contacto con la piel se transforma en un aceite sedoso que nutre en profundidad. Su fórmula con aceite de arroz proporciona una hidratación intensa sin dejar sensación grasa, lo que lo convierte en una opción perfecta para después de la ducha. Con un bote de 250 ml y un precio de solo 3,00 euros, es una apuesta segura para quienes buscan suavidad y nutrición en un solo paso.

Aceite corporal rosa mosqueta Deliplus

El aceite corporal de rosa mosqueta 100% puro y natural de Deliplus es otro de esos productos que siempre merece la pena tener a mano. Su fórmula es ideal para ayudar en la regeneración de la piel, siendo perfecto para tratar pequeñas cicatrices, estrías o simplemente para aportar elasticidad y nutrición a la piel seca. Se absorbe bien y deja la piel con un aspecto luminoso y saludable. Con un bote de 30 ml y un precio de 4,80 euros, es una opción excelente para quienes buscan un tratamiento natural y efectivo.

Bálsamo oriental efecto calor Deliplus

Si hay un producto que sorprende por su eficacia y versatilidad, es el bálsamo oriental efecto calor de Deliplus. Con vitamina E y una textura agradable para masajear, este bálsamo es ideal para aplicar en zonas de tensión muscular o simplemente para dar un toque de confort y relajación. Su efecto calor ayuda a mejorar la circulación y proporciona una sensación de bienestar al instante. Además, su práctico formato de 30 ml permite llevarlo siempre en el bolso para usarlo cuando se necesite. Con un precio de 2,99 euros, es una compra imprescindible para quienes buscan alivio en un solo gesto.

Stick de árnica Cata Pum Deliplus

Para quienes buscan un producto práctico y eficaz, el stick de árnica Cata Pum de Deliplus es una maravilla. Suaviza y reconforta la piel gracias a las propiedades de la árnica, lo que lo hace ideal para aplicar en pequeñas zonas con molestias o irritaciones. Su formato en barra de 14 ml es perfecto para llevar en cualquier parte y aplicarlo en cualquier momento. Además, su precio de 4 euros lo convierte en un básico accesible y muy útil en el día a día.

Jabón de manos en pastilla de glicerina 100% natural

En un mundo lleno de geles y espumas de manos, el jabón en pastilla de glicerina de Mercadona sigue siendo un auténtico imprescindible. Su fórmula 100% natural limpia en profundidad sin resecar, dejando la piel suave y protegida. Es una opción perfecta para quienes prefieren los productos más tradicionales y buscan un jabón efectivo, con un aroma suave y agradable. Está diseñado para las manos, pero lo cierto es que lo podemos usar también para lavarnos la cara. La pastilla es de 125 g y cuesta sólo 1 euro.

Desodorante en crema piel delicada Deliplus

Cuidar las axilas sin irritaciones es clave para una rutina de higiene efectiva, y el desodorante en crema piel delicada de Deliplus cumple con creces esta función. Su fórmula antitranspirante, sin alcohol y con extracto de algodón y arcilla, protege sin agredir la piel, proporcionando una sensación de frescura duradera. Además, su textura en crema se absorbe rápidamente, evitando manchas en la ropa. Con un bote de 50 ml y un precio de 1,60 euros, es una alternativa económica y respetuosa con la piel que garantiza una protección eficaz.

En definitiva, Mercadona sigue demostrando que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para encontrar productos de calidad que realmente funcionen. Estos seis imprescindibles se han convertido en auténticos favoritos por su eficacia, su agradable aplicación y sus precios accesibles. Si aún no los has probado, merece la pena darles una oportunidad. Seguramente, más de uno pasará a formar parte de tu lista de básicos indispensables.