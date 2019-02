Más presión: PP y C´s bloquearán el salvavidas de Hacienda para reducir el déficit sin Presupuestos

Rechazados los Presupuestos, Hacienda se encomienda ahora al incremento previsto de la recaudación por la lucha contra el fraude y a sacar adelante los impuestos a la banca y a las grandes tecnológicas para reducir el déficit, que ha cerrado 2018 en el 2,7%. Pero si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con esta vía para aguantar en el poder y no adelantar las elecciones -anunciará su decisión este viernes-, PP y Ciudadanos ya han dejado claro que bloquearán también la aprobación de estos impuestos en el Congreso.

En el cuartel general de Hacienda no dan por perdida la guerra y, tras ser rechazados este miércoles en el Congreso los Presupuestos, ya anuncian un plan B para reducir el déficit. El mensaje es que si el presidente Sánchez quiere aguantar la legislatura, hay una hoja de ruta económica pese al fiasco de los Presupuestos.

Esa hoja de ruta pasa por incrementar los ingresos por vía de tres caminos. Se descarta absolutamente desde Hacienda elevar los impuestos que no necesitan aprobarse en el Congreso, como el IRPF. El motivo es que no están dispuestos a cargar con el desgaste político de una subida de impuestos si luego no pueden recoger el rédito político de anunciar un mayor gasto social.

Por lo tanto, Hacienda se encomienda a tres vías. Primero, el incremento previsto en la recaudación de la lucha contra el fraude. El Ejecutivo presupuestó por esta vía unos ingresos extra respecto al año pasado de 500 millones de euros.

Las otras dos vías son la aprobación en el Congreso de los impuestos a la banca y a las grandes tecnológicas. El Gobierno calculó que por estas dos tasas ingresaría 2.050 millones. Con ese dinero piensan reducir el déficit al 2,4% -tres décimas menos que en 2018- y evitar los recortes.

Papel mojado

Sin embargo, también se puede decir que este plan es papel mojado. Porque los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, se han mostrado en contra de apoyar estos impuestos. “¿Tasa Tobin? ¿Sabe que se implantó en Suecia y tuvo que retirarlo porque no recaudó nada? Pero, ¿cómo va a implantar un nuevo impuesto a las transacciones financieras cuando lo que hay que hacer es atraer empresas que se van a ir de Londres por el Brexit?”, ha señalado Casado en el Congreso.

Casado también ha criticado al Gobierno por el otro impuesto, el de las grandes tecnológicas, por tratar de implantarlo en España al margen de la Unión Europea. Además, al igual que Casado, Rivera también se ha mostrado en contra de esos dos nuevos impuestos y del “hachazo” al diésel.

La oposición de estos dos partidos es vital porque controlan la Mesa del Congreso y controlan, por tanto, los proyectos de ley que pasan a tramitarse. Fuentes de Hacienda se quejan de que estos dos partidos tienen “secuestrado” el Parlamento.

La consecuencia de todo esto es que, rechazados los Presupuestos, el plan B de Hacienda para sacar la economía adelante también hace aguas. Más presión, por tanto, para Sánchez a un día de que anuncie si convoca o no convoca elecciones anticipadas.