Real Madrid – Villarreal, en directo | Sigue la última hora en vivo online y en streaming gratis del partido de la Liga hoy

El Real Madrid y el Villarreal están listos para ofrecer uno de los mejores partidos de la jornada 8 de la Liga. El cuadro blanco buscará sacar los tres puntos de este duelo tan complicado para poder seguir así enganchado a los puestos de arriba, pero son conscientes de que el Submarino Amarillo irán con todo para dar la sorpresa en Chamartín y así seguir con la mejoría que han ido experimentando en las últimas semanas. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Villarreal que se juega en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Villarreal, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de la jornada 8 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación, teniendo pleno de victorias. Veremos qué hace contra el Getafe, contra el que está jugando en el inicio de este directo. El Atlético de Madrid ocuparía la segunda plaza con 16 unidades, las mismas que tiene un Real Betis que completaría el podio. El Real Madrid es cuarto y es por ello que necesita ganar para no descolgarse de la lucha por el título. El Villarreal, que empezó bastante mal, ya ha ido mejorando su versión y en estos momentos está en la mitad de la tabla.

A levantarse tras el derbi

Desde el último partido del Real Madrid ya ha pasado mucho, ya que hemos tenido un parón de selecciones más largo de lo habitual. Pese a esas semanas de selección, a nadie se le escapa que los de José Mourinho perdieron en su último encuentro liguero, que fue en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Hubo polémica en aquel derbi, pero eso no quita que haya habido críticas al juego del conjunto de Chamartín, por lo que todos los aficionados esperan poder ver una mejoría hoy en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal.

Partidazo en Concha Espina

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Sin duda, es uno de los partidos más destacados de toda esta fecha, ya que estamos hablando de un duelo entre dos equipos que están jugando la Champions League y que lo van a dar todo sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu para intentar sumar tres puntos importantísimos de cara a la temporada.