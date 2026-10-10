Real Madrid
Real Madrid – Villarreal, en directo | Sigue la última hora en vivo online y en streaming gratis del partido de la Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Villarreal de la Liga
El Real Madrid recibe al Villarreal en el partido de la jornada 8 de la Liga que se jugará en el Santiago Bernabéu
Joan Laporta
El presidente del Barcelona ha hablado y ha dirigido unas palabras de ataque hacia el Real Madrid. Las palabras de Joan Laporta.
El árbitro del Real Madrid – Villarreal
El CTA designó a Isidro Díaz de Mera Escuderos para que imparta justicia en el Real Madrid – Villarreal, mientras que en el VAR actuará Muñiz Ruiz.
José Mourinho
El técnico del Real Madrid tira de veteranía y galones para llevarse el foco y acabar con todos los debates que se pueden producir en la plantilla. Mourinho es el escudo del Real Madrid.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid
Este partido entre el Real Madrid y el Villarreal se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar la Liga y Movistar Plus+. Recordamos que en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Villarreal
Tenemos también el once del Submarino Amarillo para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Villarreal contra el Real Madrid hoy: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Comesaña; Moleiro, Illias y Ayoze Pérez.
A qué hora empieza el Real Madrid – Villarreal
Recordamos que la Liga programó el Real Madrid – Villarreal en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que falta algo más de una horita para que el balón ruede en el Santiago Bernabéu.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once escogido por José Mourinho para tratar de ganar al Submarino Amarillo y destaca la ausencia de Vinicius Jr. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Villarreal: Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güle, Diomande y Mbappé.
La convocatoria del Real Madrid
Conocimos la lista de convocados de José Mourinho y destaca la presencia de Fede Valverde y Kylian Mbappé. Esta es la convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal.
Esperando alineaciones
Aquí estamos a una hora y media de que comience este partidazo en el Santiago Bernabéu y esperamos a las alineaciones del Real Madrid y Villarreal, que saldrán próximamente.
El Real Madrid y el Villarreal están listos para ofrecer uno de los mejores partidos de la jornada 8 de la Liga. El cuadro blanco buscará sacar los tres puntos de este duelo tan complicado para poder seguir así enganchado a los puestos de arriba, pero son conscientes de que el Submarino Amarillo irán con todo para dar la sorpresa en Chamartín y así seguir con la mejoría que han ido experimentando en las últimas semanas. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid – Villarreal que se juega en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid – Villarreal, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de la jornada 8 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación, teniendo pleno de victorias. Veremos qué hace contra el Getafe, contra el que está jugando en el inicio de este directo. El Atlético de Madrid ocuparía la segunda plaza con 16 unidades, las mismas que tiene un Real Betis que completaría el podio. El Real Madrid es cuarto y es por ello que necesita ganar para no descolgarse de la lucha por el título. El Villarreal, que empezó bastante mal, ya ha ido mejorando su versión y en estos momentos está en la mitad de la tabla.
A levantarse tras el derbi
Desde el último partido del Real Madrid ya ha pasado mucho, ya que hemos tenido un parón de selecciones más largo de lo habitual. Pese a esas semanas de selección, a nadie se le escapa que los de José Mourinho perdieron en su último encuentro liguero, que fue en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Hubo polémica en aquel derbi, pero eso no quita que haya habido críticas al juego del conjunto de Chamartín, por lo que todos los aficionados esperan poder ver una mejoría hoy en el Santiago Bernabéu contra el Villarreal.
Partidazo en Concha Espina
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Villarreal que corresponde a la jornada 8 de la Liga. Sin duda, es uno de los partidos más destacados de toda esta fecha, ya que estamos hablando de un duelo entre dos equipos que están jugando la Champions League y que lo van a dar todo sobre el terreno de juego del Santiago Bernabéu para intentar sumar tres puntos importantísimos de cara a la temporada.
Mourinho
El técnico portugués habló en rueda de prensa para analizar este choque frente al Villarreal y también para responder a las preguntas de la actualidad del Real Madrid. Las palabras de José Mourinho.