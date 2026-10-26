El Real Madrid apaga la pólvora del Barcelona

El Real Madrid hizo un gran partido en el Camp Nou, superó al Barcelona y además apagó la temida pólvora que el equipo de Hansi Flick venía demostrando durante estos primeros meses de competición. Fue la primera vez en toda la temporada que el Barça anotó menos de dos goles.

Ni en París el pasado martes se quedó el Barcelona con solamente un gol anotado. El Real Madrid atacó bien y defendió mejor que nunca ante el equipo culé. Solamente el gol de Raphinha logró superar a un gran Lunin, que le sacó una parada prodigiosa a un cabezazo de Gerard Martín.

18 remates totales y solamente seis a portería realizó el Barcelona en el Clásico contra el Real Madrid. En total, un solo gol. La pólvora se le mojó al equipo de Flick, y el mérito lo tuvo la gran defensa que le planteó Mourinho en el Camp Nou.

La pólvora mojada del Barcelona

En los 12 partidos anteriores que el Barcelona había jugado esta temporada, nunca había marcado menos de dos goles. Anotó dos dianas ante PSG y Athletic, en el resto de encuentros siempre marcó tres o más.

El Barcelona de Flick esta temporada empezó marcando cinco goles contra el Elche, también goleó al Rayo (5), Valencia (5), Feyenoord (5), Levante (4), Racing (7), Galatasaray (4) y Betis (5). También le marcó tres a Sevilla y Getafe. Al Athletic le ganó 2-0 y ante el PSG marcó otros dos, pero perdió. Contra los blancos se quedó a uno.

Fue el peor Barcelona en ataque de toda la temporada y ahí estuvo una de las claves de su derrota contra el Real Madrid. El más insistente fue Raphinha, el autor del único gol culé. Pero su físico, tras su última lesión, no es el mejor. Gordon ofreció muy poco, al igual que Fermín. Y Lamine Yamal no tuvo la noche tras ser completamente anulado por Cucurella.