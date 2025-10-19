Cómo va el Getafe – Real Madrid en directo: resultado del partido de Liga hoy en vivo

Getafe y Real Madrid se ven las caras en esta novena jornada de Liga en el Coliseum. Derbi madrileño en territorio azulón. Los blancos buscarán un triunfo con el que recuperar el liderato que ha arrebatado momentáneamente el Barça tras su triunfo en el derbi catalán ante el Girona, resultado que marcará cómo llegan al primer Clásico de la temporada este próximo fin de semana. El Getafe, en media tabla, buscará también un triunfo para asomarse a la zona noble.

Getafe – Real Madrid, en directo

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Getafe: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchoauméni, Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

¿Quién será el árbitro del Getafe – Real Madrid?

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF ha designado a José Luis Munuera como árbitro principal del encuentro, mientras que en la sala VAR estará González Fuertes, encargado de revisar las jugadas polémicas y asistir al colegiado en caso de acciones susceptibles de revisión.

¿Cuándo se juega el Getafe – Real Madrid?

El encuentro entre los equipos de Bordalás y Xabi Alonso se disputará este domingo 19 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular). En Argentina podrá seguirse desde las 16:00 horas, mientras que en México será a las 13:00 horas.

¿Dónde se juega el partido?

El duelo madrileño tendrá lugar en el Coliseum, situado en la ciudad de Getafe. El estadio, que ya no lleva el apellido “Alfonso Pérez”, cuenta con una capacidad de 16.500 espectadores y se espera un lleno absoluto para el derbi regional.

¿Dónde ver el Getafe – Real Madrid en directo?

En España, el partido de la jornada 9 de La Liga podrá verse en Movistar+, dentro del paquete de fútbol de la plataforma. Además, los abonados podrán seguirlo también en streaming, a través de la aplicación oficial o en la página web del servicio.

Dónde escuchar por radio el partido Getafe – Real Madrid en directo

Los aficionados que no puedan seguir por televisión o en streaming el duelo entre Getafe y Real Madrid, correspondiente a la jornada 9 de la Liga, podrán disfrutarlo en directo y de forma gratuita a través de la radio. Emisoras como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero o RNE ofrecerán cobertura total del encuentro desde el Coliseum, con conexiones en directo, narraciones minuto a minuto y análisis de todo lo que ocurra en este vibrante derbi madrileño.