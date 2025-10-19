Real Madrid
Cómo va el Getafe – Real Madrid en directo: resultado del partido de Liga hoy en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto de este derbi madrileño de Liga entre el Getafe y el Real Madrid: ocasiones, goles y resultado
Alineación del Real Madrid contra el Getafe: Bellingham y Mbappé serán titulares
Getafe-Real Madrid: a llegar líderes al Clásico
¡Lo intenta Alaba!
David Alaba la colocaba, se quita un par de compañeros que quisieron disparar y lo hace él con su clase habitual. El chut se envenena para Soria pero consigue escupirla. El rebote lo dispara Valverde sin fortuna.
Min 42
¡Ahora es Rodrygo!
Jugada rocambolesca del Real Madrid, mucho tropezón y error que acaba aun así con un disparo seco de Rodrygo que escupe Soria.
Min 39
¡Vaya volea de Sancris!
Pelota que queda muerta en la frontal, donde aparece Sancris para enganchar una volea que sorprende a Courtois y que se va fuera por poco.
Min 37
¡Latigazo de Tchouameni!
Le pega desde su casa Tchouameni pero se le va algo alta. Le están faltando las ideas a los blancos en los últimos metros.
Min 31
Disparo lejano de Mbappé
Probó fortuna desde fuera del área Mbappé, aunque no Soria atrapa fácil.
Min 30
Primera media hora
Se cumplen los primeros 30 minutos de juego con el 0-0 en el marcador aún. Es el Real Madrid el que domina y controla el partido pero sigue sin ver puerta.
Min 25
Qué peligro lleva siempre Mbappé
Sorteó rivales Mbappé en el área buscando zona de disparo. Cada control del francés cerca del área es puro peligro.
Min 23
Pide penalti el Getafe
Cae Álex en el área ante Fede Valverde y el Getafe pide penalti. Se retuerce de dolor el jugador azulón pero la repetición televisiva deja dudas incluso del contacto. El árbitro dice que no hay nada.
Min 20
Aumenta las vigilancias el Getafe
Mbappé está siendo el peligro más patente del Madrid y el Getafe lo sabe y aumenta sus vigilancias sobre él.
Min 14
Muy bien posicionado el Madrid
Buen inicio de partido del Real Madrid, bien colocado, con las ideas claras y con Mbappé liderado una vez más.
Min 9
¡Otra de Mbappé!
Buen control orientado de Mbappé para dejar en el suelo a su par y colocar un disparo al palo largo que no coge portería por poco.
Min 8
¡Mbappeeeeeé!
La primera clara del partido es para Mbappé, quién si no. El francés va al desmarque y Rodrygo le ve y filtra con clase. El delantero no afinó con su disparo y Soria bloquea.
Min 6
Se queja el Getafe
Controlaba Liso en la frontal buscando posición de disparo y encimaron rápido Militao y Tchouameni, bloqueándole y haciéndole caer. No hubo nada pero los azulones protestaron con vehemencia al colegiado, sobre todo Liso.
Min 4
Domina el Madrid
Sale queriendo jugar la pelota el Real Madrid, que domina y controla el partido en estos primeros minutos. Ya intentó un par de veces asomarse al área Mbappé.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el choque entre Getafe y Real Madrid. 90 partidos de buen fútbol por delante en el Coliseum.
Todo listo en el Coliseum
Saltan los jugadores sobre el verde del Coliseum, saludos, reparto de campos y saque inicial y todo comenzará entre Getafe y Real Madrid.
Recordamos alineaciones
Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Diego Rico, Duarte; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Sancris.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
Estadísticas Getafe – Real Madrid
40 veces se han enfrentado en esta década Getafe y Real Madrid, 30 veces acabó el partido del lado blanco, por las seis que lo hizo del lado azulón. Sólo cuatro empates entre ellos.
La última victoria getafense, en enero de 2022, desde entonces siete victorias madridistas.
¿Qué está en juego en este partido?
El Real Madrid tiene en juego el liderato de la Liga tras el sufrido triunfo del Barça ante el Girona en el derbi catalán. Los blancos necesitan vencer al Getafe para llegar como líderes al primer Clásico de la temporada. El club azulón tiene un buen colchón con el descenso haga lo que haga esta noche pero la victoria le acercaría a puestos europeos.
Por qué no juega Vinicius contra el Getafe
La suplencia de Vinicius es la principal novedad en el once del Real Madrid para enfrentarse al Getafe en el Coliseum.
El brasileño no será de la partida y ya es la tercera vez esta temporada que su nuevo entrenador, Xabi Alonso, decide que comience desde el banquillo.
En su lugar, una vez más, saldrá Rodrygo, que viene de marcar dos goles en este parón de selecciones.
¡Alineación del Getafe!
Y así sale el Getafe esta noche: David Soria; Iglesias, Djené, Diego Rico, Duarte; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Sancris.
¡Los nuestros! ¡A por ellos! 💙⚔️#GetafeRealMadrid | #GetaOnce pic.twitter.com/lA3mygyazg
— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 19, 2025
¡Alineación del Real Madrid!
¡Tenemos el once blanco! Así sale el Real Madrid ante el Getafe: Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @GetafeCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/jcKiF3xaNk
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches y bienvenidos a esta novena jornada de Liga entre el Getafe y el Real Madrid desde el Coliseum! Los blancos necesitan un triunfo ante los azulones si quieren llegar al Clásico del próximo fin de semana por encima en la tabla, como líderes de Primera. El conjunto getafense buscará dar el susto arropado por los suyos.
Getafe y Real Madrid se ven las caras en esta novena jornada de Liga en el Coliseum. Derbi madrileño en territorio azulón. Los blancos buscarán un triunfo con el que recuperar el liderato que ha arrebatado momentáneamente el Barça tras su triunfo en el derbi catalán ante el Girona, resultado que marcará cómo llegan al primer Clásico de la temporada este próximo fin de semana. El Getafe, en media tabla, buscará también un triunfo para asomarse a la zona noble.
Getafe – Real Madrid, en directo
Dónde escuchar por radio el partido Getafe – Real Madrid en directo
Los aficionados que no puedan seguir por televisión o en streaming el duelo entre Getafe y Real Madrid, correspondiente a la jornada 9 de la Liga, podrán disfrutarlo en directo y de forma gratuita a través de la radio. Emisoras como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero o RNE ofrecerán cobertura total del encuentro desde el Coliseum, con conexiones en directo, narraciones minuto a minuto y análisis de todo lo que ocurra en este vibrante derbi madrileño.
Nos vamos al descanso
Acaban los primeros 45 minutos con el 0-0 en el marcador. Fue superior el Real Madrid pero no logró batir a Soria, firme y seguro, sostén de un Getafe que no se asomó apenas al área de Courtois pero que mantiene uno de los puntos en juego tras la primera parte.