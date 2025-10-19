Por qué no juega Vinicius contra el Getafe

La suplencia de Vinicius Junior es la principal novedad en el once del Real Madrid para enfrentarse al Getafe en el Coliseum. El brasileño no será de la partida y ya es la tercera vez esta temporada que su nuevo entrenador, Xabi Alonso, decide que comience desde el banquillo. En su lugar, una vez más, saldrá Rodrygo, que viene de marcar dos goles en este parón de selecciones.

La decisión de Xabi Alonso es por razones técnicas y este domingo ha optado por Rodrygo para romper la férrea defensa del Getafe. El ’11’ jugó un total de 123 minutos durante la ventana internacional, mientras que su compatriota, Vinicius, disputó 136. Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, los dosificó en su justa medida y ahora el tolosarra apuesta por el extremo izquierdo menos habitual en el Real Madrid.

En este periódico ya contamos que Rodrygo había vuelto completamente renovado del parón y que esos dos goles habían sido puro oxígeno para él. Tanto que en apenas un entrenamiento se ha ganado la confianza nuevamente de Xabi para ser de la partida en un choque decisivo en el que el equipo blanco se juega llegar líder al Clásico.

Rodrygo sólo ha marcado un gol en lo que va de temporada con el Real Madrid. Lo hizo en Almaty contra el Kairat cuando el duelo ya estaba decidido para los blancos. Por su parte, Vinicius siempre que ha salido de banquillo ha aportado, con gol y asistencia en el estadio Carlos Tartiere frente al Oviedo y provocando un penalti en el debut de Champions ante el Olympique de Marsella.

Vinicius se cae de once del Real Madrid

Por tercera vez este curso, Vinicius se queda en el banquillo y Rodrygo es titular. Nueva oportunidad de oro para el brasileño, un jugador más propenso a romper defensas, y la del Getafe acostumbra a ponerlo bien difícil. El once que presenta Xabi Alonso es el siguiente: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.