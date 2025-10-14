Ancelotti no da descanso a Vinicius con Brasil: titular en dos amistosos

Vinicius Júnior se ha convertido en el líder de la selección de Brasil. El extremo del Real Madrid vuelve a ser titular en el segundo partido de este parón ante Japón y volverá a sumar una gran carga de minutos de cara a su vuelta al club blanco para ponerse de nuevo bajo las órdenes de Xabi Alonso. Un riesgo de cara al calendario para estar en plenas condiciones para Getafe y, especialmente, para el Clásico del 26 de octubre.

El técnico italiano tiene confianza absoluta de que el carioca debe ser el hombre que lleve el equipo al frente. Ambos se conocen desde hace varios, en su etapa juntos en Valdebebas y le considera la pieza angular de su proyecto. Otros como Rodrygo y Militao han descansado contra los nipones, lo que genera cierta intranquilidad en el madridismo para que no caiga lesionado en un partido en el que ni siquiera hay nada en juego.

«Siempre ha sido el mejor entrenador que he tenido, el que más confianza me ha dado, y con el que mejor he jugado. Nuestro mejor partido tiene que ser siempre el próximo porque estamos evolucionando», dijo después del partido ante Corea del Sur de cara a las aspiraciones a llegar a su máximo nivel para el Mundial 2026.

Sin embargo, el riesgo de que pueda salirle cargo a corto plazo es alto. El pasado viernes completó 79 minutos, tiempo que aprovechó para marcar un gol y dar una asistencia. Ancelotti decidió sacarle dos minutos después de que anotase cuando el partido ya iba 0-5 a favor de Brasil. Aunque tampoco se espera que juegue los 90 minutos ante Japón, las dos titularidades en dos encuentros amistosos generan crispación en el madridismo, puesto que ven innecesario forzarle a jugar desde el principio en ambas citas.

Vinicius, pieza fundamental en el Real Madrid

Se espera que, una vez termine el duelo, viaje junto con sus compañeros del Real Madrid a la capital española para descansar y preparar el partido de liga de este domingo en el Coliseum ante el Getafe. En total serán cuatro días de reposo antes de volver a jugar con la camiseta blanca para un Vinicius que jugó los 90 minutos en las tres últimas jornadas de Liga.

En el horizonte está el Clásico frente al FC Barcelona, rival que el brasileño tiene especial motivación en llegar al 100% físicamente para devolver lo que sufrió la pasada temporada. Su compañero Mbappé tuvo que marcharse antes de tiempo con Francia tras volver a sentir molestias en su tobillo. Xabi no quiere más contratiempos, pero Ancelotti no dudará en usarlo si está para jugar.