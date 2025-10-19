Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid en Getafe

Kylian Mbappé devuelve al Real Madrid el liderato. El conjunto blanco sigue en primera posición de la clasificación de la Liga tras sumar otros tres puntos, esta vez en Getafe. Derribó el francés el muro de Bordalás, en el minuto 80′, gracias a un pase en profundidad de Güler que le dejó solo ante Soria. El meta adivinó el lanzamiento, metió la mano, pero no pudo evitar el gol, pese a que el balón salió repelido al palo. De la madera al fondo de la red para darle el triunfo a los madridistas.

El Real Madrid llegaba al Coliseum con la necesidad de ganar para mantenerse al frente de la clasificación de la Liga. Tras la victoria a última hora del Barcelona contra el Girona, los culés superaban a los de Xabi Alonso en la tabla, a la espera de la visita de los blancos a la ciudad al sur de la capital. El Getafe medía a un conjunto madridista que quería llegar en primera posición al Clásico.

Como siempre, la visita a Bordalás era similar a ir a ver al dentista. No le esperaba un partido nada cómodo al Real Madrid, que además salía con un once plagado de cambios. Salvo en portería, donde Courtois es intocable, aparecían cambios en todas las líneas, llamando especialmente la atención las suplencias de Güler y Vinicius. Los dos tuvieron que aparecer en la segunda parte para intentar sacar los tres puntos que les permitieran recuperar la primera plaza de la Liga.

El conjunto blanco se queda con 24 puntos, por delante de los 22 que tiene el Barcelona. Por su parte, en tercera posición estaba el Villarreal, mientras que el Atlético ha conseguido remontar el vuelo tras un inicio más que complicado y ya está a X puntos de la primera plaza, con 16 puntos. Los mismos tiene el Betis, que ocupa plaza de Europa League, mientras que el Espanyol, con uno menos, aparece en sexta posición, en Conference.

La zona baja está de lo más apretada. En descenso aparecen con seis puntos Real Sociedad, Real Oviedo y Girona, que es quien cierra la clasificación como colista, por la diferencia de goles. Sin embargo, por encima aparecen Celta –con siete– y Levante, Valencia y Mallorca, que cuentan con ocho puntos en su casillero. Más alejado del peligro está Osasuna, con 10.

Clasificación de la Liga tras la jornada 9