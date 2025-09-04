Dónde ver al Real Madrid femenino contra el Atlético: horario y canal de TV para ver gratis el partido de la Liga F

El Atlético de Madrid y el Real Madrid femenino se citan en esta jornada 2 de la Liga F para protagonizar un derbi que promete ser frenético, vibrante y tener de todo. Las colchoneras arrancaron la competición ganando por goleada, mientras que las pupilas de Pau Quesada pincharon ante el Logroño, por lo que necesitan reconducir la situación y no ven mejor manera de hacerlo que imponiéndose a uno de sus eternos rivales en su casa, en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en este apasionante encuentro en el que ambos equipos irán con todo a por el triunfo.

Cuándo juega el Atlético – Real Madrid femenino: a qué hora es la segunda jornada de la Liga F

El Real Madrid femenino afronta un derbi complicado contra el Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 2 de la Liga F. La Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, la casa de las colchoneras, acogerá este apasionante partido en el que ambos conjuntos irán con todo para sumar los tres puntos y darle, de paso, una alegría a sus aficionados. Las rojiblancas se estrenaron esta temporada ganando por 0-5 al Espanyol, mientras que las de Pau Quesada no pasaron del 2-2 contra el Logroño.

A qué hora ver el Atlético – Real Madrid femenino de la Liga F online en vivo gratis

La Liga F ha programado este apasionante Atlético – Real Madrid femenino que corresponde a la jornada 2 del campeonato liguero español para este viernes 5 de septiembre. El organismo ha escogido el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, para este derbi capitalino. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el balón ruede puntualmente en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares.

Dónde y cómo ver el Atlético – Real Madrid femenino en directo el partido por TV online en streaming gratis

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el campeonato femenino español de fútbol fue Dazn. Este Atlético – Real Madrid femenino que corresponde a la jornada 2 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que está en diferentes plataformas. Este choque se podrá ver gratis y en abierto, pero para ello habrá que estar registrado en este operador, algo similar a lo que ocurrió con el Mundial de Clubes.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro merengue y aquellos amantes del fútbol femenino en general también podrán ver el Atlético – Real Madrid femenino de la jornada 2 de la Liga F en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará accesible su página web para meterse en ella con un ordenador de manera sencilla y fácil.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre el equipo femenino del cuadro blanco. Cuando concluya este apasionante derbi capitalino entre el Atlético y el Real Madrid femenino de la jornada 2 de la Liga F publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Real Madrid femenino

Hay que recordar también que todos aquellos hinchas colchoneros y madridistas que no puedan ver en directo o en streaming y en vivo online el Atlético – Real Madrid femenino de la jornada 2 de la Liga F podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares para contar lo que esté ocurriendo en este derbi madrileño.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético – Real Madrid femenino

La Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, situada en la localidad del mismo nombre y propiedad del club colchonero, será el escenario donde se disputará este partido Atlético – Real Madrid femenino de la jornada 2 de la Liga F. Este recinto fue inaugurado en 2019 y tiene un aforo para algo menos de 3.000 espectadores. Pese a ello, se espera una gran entrada, ya que los aficionados rojiblancos no quieren perderse este derbi para intentar animar a sus jugadoras ante el eterno rival.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a la colegiada Marta Huerta de Aza para que imparta justicia en este derbi entre el Atlético y el Real Madrid femenino de la jornada 2 de la Liga F. Guadalupe Porras y Rocío Puente serán las linieres en este choque, mientras que Amy Peñalver actuará como la cuarta árbitra. Hay que recordar que en esta competición todavía no hay VAR, por lo que las decisiones de Marta Huerta serán las que prevalezcan sin posibilidad de revisión.