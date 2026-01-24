El icono del Real Madrid ha vuelto en el momento más oportuno. Si hay alguien que representa los valores de este club es Athenea del Castillo, una futbolista que ha conseguido ganarse al madridismo y convertirse en la imagen más representativa de este equipo. Pero cabe decir que no han sido unos meses buenos para ella. Le ha costado mucho hacerse con un hueco en el once con la llegada de Quesada, pero una vez que ha recuperado su mejor nivel, no hay quien la discuta. La cántabra ha vuelto a sonreír y, con ella, lo hace también el Real Madrid.

El arranque de temporada de Athenea no fue el esperado. Venía de ser la futbolista más importante de España en la Eurocopa, junto con su rival este sábado Aitana, con la que demostró tener una conexión especial sobre el verde. Su valor, pese a ser teórica suplente en la Selección, se disparó gracias a un rendimiento de lo más efectivo que guio a las campeonas del mundo hacia la final del campeonato continental.

La de Solares se revalorizó en una Eurocopa que no se ganó por penaltis, pero en la que fue determinante. La temporada no podía comenzar con mejores expectativas para ella, pero el frenazo fue enorme. Con Pau Quesada al frente de este Real Madrid, la jugadora pasaba de estrella y titularísima a tener que ganarse cada minuto. Y no estaba nada sencillo. Además, los números no acompañaban.

Mientras que con España, Athenea arrasaba en lo referente a participación goleadora –tanto marcando como asistiendo– con el Real Madrid sufría un bajón importante. Se quedaba fuera de los onces en momentos importantes y, también, sin ser convocada por Sonia Bermúdez. Al menos, en primera instancia, puesto que por las lesiones de sus compañeras entraría.

Athenea resurge con el Real Madrid

Pero de cara a esta primera final de la temporada –la tercera en la historia del Real Madrid– se puede decir que el conjunto blanco cuenta con la mejor Athenea. La atacante ha recuperado su mejor nivel y, con ello, la ansiada titularidad. No marcaba desde la jornada 6 de Liga, allá por primeros de octubre, pero tras asistir en tres ocasiones en los últimos encuentros, en sendas victorias de las blancas, le hizo un doblete al Levante y repitió como goleadora inaugurando el marcador de la semifinal ante el Atlético.

Con estos tres goles y tres asistencias en los últimos siete encuentros, Athenea recupera la sonrisa. Y si ella sonríe, el Real Madrid y el madridismo también. La extremo del conjunto blanco llega lanzada a esta final de la Supercopa donde espera conseguir, de una vez por todas, el primer título de la historia de la sección femenina del club. Una sección que ha crecido de la mano de futbolistas como ella y que espera consolidarse en el fútbol nacional con un triunfo que llevan mucho tiempo esperando.